ZDF kickt „Bares für Rares“ aus dem Programm: Der Grund ist offensichtlich

15 Uhr ist traditionell die Zeit des „Bares für Rares“-Fans. Stets um diese Zeit grüßt Horst Lichter aus dem Pulheimer Walzwerk, lädt seine Kandidatinnen und Kandidaten zur – hoffentlich – erfolgreichen Raritätenbeschau. Doch wer dieser Tage das ZDF einschaltet, sieht weder Horst noch Raritäten.

Schwerer Verlust für Zuschauer

Es ist ein herber Verlust für alle Trödel-Fans: „Bares für Rares“ muss aus dem Programm des Mainzer TV-Senders ZDF weichen, um Platz für eine andere Sendung zu schaffen. Dies dürfte bei eingeschweißten Fans sicherlich für Unmut sorgen. Doch warum?

Schon öfter musste die Show aufgrund von großen Sportveranstaltungen, wie den Olympischen Spielen, oder Welt- und Europameisterschaften weichen.

Wintersport grätscht ins Programm

Auch diesmal geht es wieder um Sport. Denn der Grund für den Ausfall des Kult-Hits ist der anstehende Biathlon-Weltcup. Und dieser wird auch noch an ganzen zwei Tagen übertragen. „Bares für Rares“-Fans müssen also stark bleiben und es nicht nur am Donnerstag (29. Februar), sondern auch am Freitag (1. März 2024) ohne ihre Lieblingsshow um Horst Lichter und sein Team aushalten.

Während die Fans also auf die Rückkehr des TV-Hits warten, kämpfen die Wintersportathleten um ihren Sieg. Heute treten Einzel Frauen für 15 Kilometer an und am Freitag gehen Einzeln Männer für 20 Kilometer an den Start. Das Spektakel wird live aus der norwegischen Wintersport-Metropole Oslo übertragen.

+++„Bares für Rares“: Harte Worte – „Der Kracher ist das nicht“+++

Und gleich noch eine Sendung wird aus dem Programm gekegelt. Denn auch die Kochsendung „Die Küchenschlacht“ muss an beiden Tagen dem Biathlon-Weltcup weichen.

Ab Montag, 4. März, ist die beliebte ZDF-Show dann wieder zur gewohnten Sendezeit im Programm. Ansonsten müssen sich die Trödel-Fans leider erstmal mit Biathlon vertrösten – aber vielleicht findet der ein oder andere sogar noch Gefallen an dem Sportereignis!