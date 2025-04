Yvonne Catterfeld ganz ehrlich: Sie spricht über Ex-Partner Oliver Wnuk

Im Leben der Sängerin und Schauspielerin Yvonne Catterfeld hat sich letztes Jahr einiges verändert. Sie zog mit ihrem neuen Partner und ihrem Sohn von Berlin nach Bayern – vom Großstadt-Trubel an den Rand von München.

In einem Interview mit der „Gala“ gesteht die Sängerin: Veränderungen sind etwas, mit dem sich schon ihr Leben lang schwertut! Auch die Trennung von Langzeit-Partner Oliver Wnuk war für die 45-Jährige harter Tobak – jetzt packt sie aus, wie es heute um die beiden steht.

Yvonne Catterfeld mit großer Veränderung

2024 zog es die Sängerin mit ihrem neuen Partner und Sohn Charlie in einen Vorort von München. Abseits des Trubels ihres Arbeitslebens gebe die Natur ihr den nötigen Frieden – auch wenn es keine leichte Entscheidung war. Catterfeld gesteht, dass der Umzug eine beängstigende Idee war – nun schätze sie es wert, dass sie sich ihren Ängsten gestellt hat.

„Ich fühle mich in meiner Komfortzone wohl. Große Veränderungen fallen mir schwer. Es waren immer die Trennungen in meinem Leben, die die größten Schritte waren“, gesteht die 45-Jährige. Mit ihrem neuen Freund Adam von Mack, den sie erstmals im Februar 2023 erwähnte, lebt sie heute mehr als glücklich in Bayern. Doch wie läuft das Patchwork-Leben mit Ex-Partner Oliver Wnuk?

+++ Yvonne Catterfeld spricht offen über ihre Ängste – „Vieles fühlt sich bedrohlich an“ +++

Yvonne Catterfeld: „Guten Weg gefunden“

2021 trennte sich die Schauspielerin von Wnuk, mit dem sie 14 gemeinsame Jahre verbrachte und den gemeinsamen Sohn großzog. Dass eine Trennung da nicht leicht fällt, ist kein Wunder. „Die Trennung von meinem Ex-Partner war ein großer Schritt, besonders mit Kind“, offenbart Catterfeld. Zum Glück haben die beiden aber „einen guten Weg gefunden“.

Mehr News:

Als Eltern sind sie nämlich bis heute weiterhin befreundet. Patchwork sieht die Schauspielerin ganz klar als eine Bereicherung – jedenfalls „wenn alle den Blick auf das Kind richten. „Das haben wir aber auch schon mit Olivers Tochter damals so gelebt und gut gemacht“, erinnert sie sich. Sohn Charlie versteht sich übrigens prächtig mit dem neuen Mann an Yvonnes Seite.