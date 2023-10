Babyglück bei den Wollnys – DAMIT ist Sylvia nicht einverstanden

Sie sind eine der bekanntesten Großfamilien Deutschlands und haben mittlerweile eine Art Kult-Status erreicht: Die Wollnys. Die Großfamilie rund um Familienoberhaupt Sylvia Wollny sind die Protagonisten der RTL2-Dokusoap „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ und begeistern Zuschauer mit ihrem herrlich-chaotischen Familienalltag.

Am Mittwoch (11. Oktober) sendet RTL2 eine Doppelfolge der beliebten Reality-Serie. Die vierte Tochter von Sylvia Wollny, Lavinia, steht kurz vor der Entbindung ihres zweiten Kindes. Doch die elffache Mutter Sylvia sorgt mit ihren Namensvorstellungen kurz vor der Geburt für Diskussionen.

Namenszoff bei den Wollnys

Lavinia Wollny ist am Ende ihrer Risikoschwangerschaft angekommen und erwartet gemeinsam mit Ehemann Tim Katzenbauer ihr zweites Kind, einen Sohn. Für die Entbindung ist Sylvia extra aus der Türkei angereist. Am Abend vor dem geplanten Kaiserschnitt sitzt die Familie am Küchentisch zusammen und diskutiert über Namensvorschläge für den Nachwuchs. Der Name steht bereits fest, wird von Lavinia und Tim jedoch erst nach der Geburt verraten. Sylvia hat anscheinend ganz eigene Vorstellungen und schlägt vor: „James Bond 007, das wärs doch. Das würde ich einen coolen Namen finden. Ohne Scherz. James Bond-Wollny. Als Doppelnamen. Den würde ich nie vergessen, der würde auch keinen Spitznamen von mir bekommen.“ Lavinia scheint von dieser Idee ihrer Mutter nicht sonderlich beeindruckt zu sein.

Am nächsten Tag kommt der Sohn von Lavinia, und das 18. Enkelkind von Sylvia, per Kaiserschnitt auf die Welt. Die Freude bei der Familie Wollny ist riesig, das Neugeborene wird sofort begutachtet. Stolze 4.100 Gramm wiegt der Sohn von Lavinia. Papa Tim ist beim Anblick des ganzen Blutes im OP-Saal schlecht geworden, kurze Zeit später kann er seinen Sohn jedoch freudig in die Arme schließlich. Als Lavinia aus dem OP gefahren wird, lobt Tim seine Ehefrau mit folgenden Worten: „Ich bin mega stolz auf sie, dass sie das so gemeistert hat!“ So sieht wohl wahres Elternglück aus.

Mehr News zum Thema findest du hier:

Doch auch nach der Geburt kann Sylvia Wollny ihren Wunschnamen für den Kleinen nicht vergessen. Sie teilt mit: „Der Name James Bond ist es jetzt nicht geworden und ich hab auch schon wieder den neuen Namen vergessen. Aber ist mir eigentlich auch egal, die Eltern müssen mit dem Namen klarkommen.“ Linus heißt der Sohn von Lavinia und Tim, die ihr Glück noch kaum fassen können.