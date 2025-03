„Die Wollnys“: Aufruhr um Estefania – Fans haben traurige Vorahnung

Drama bei den Wollnys! Ist die Liebe zwischen Estefania Wollny (23) und ihrem Ali (24) am Ende? Bereits in der letzten Staffel bahnte sich das Chaos an. Höhen und Tiefen pflasterten den Weg der jungen Liebe.

Kennengelernt haben sich die beiden Turteltauben im sonnigen Türkei-Urlaub. Ihre Romanze? Ein Highlight der RTL2-Doku-Serie „Die Wollnys“. Trotz der Kilometer zwischen Heinsberg und der Türkei hielten Estefania und Ali ihre Fernbeziehung lebendig. Gemeinsame Projekte wie das Musikvideo „Sommerliebe“ schienen die Beziehung zu festigen.

Liebes-Aus bei den Wollnys?

Doch jetzt? Funkstille! Auf Instagram keine Spur mehr von Ali. Die Fans rätseln: „Was ist mit deinem Boyfriend?“, fragt ein Follower unter Estefanias Post. Keine Antwort. Ein anderer mutmaßt: „Ich glaube, sie sind vielleicht getrennt. Sie hat keine Bilder mehr mit ihm online und folgt ihm auch nicht mehr. Tut mir leid für sie, falls das stimmt.“

+++ Auch spannend: „Die Wollnys“: Nach peinlichem Fauxpas – Streit eskaliert vor laufender Kamera +++

Noch gibt es keine offizielle Bestätigung der Trennung. Doch eine RTL2-Pressemitteilung spricht von einem „Liebesdrama“. Der Grund: die Distanz und Estefanias Eifersucht. Die Spannung steigt, doch die Sängerin schweigt. Während Spekulationen weiterhin die Runde machen, hoffen die Fans auf Klarheit.

Warum derweil Sarafina Wollny (30) die Faxen dicke hat, erfährst du hier: Wollny-Tochter platzt der Kragen: „Kann den Mund nicht mehr halten“.