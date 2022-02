Wolfgang Petry: Wahnsinn! Jetzt ist es offiziell

Wolfgang Petry ist ein echtes Urgestein in der deutschen Musik-Szene. Mit seinen Hits begeistert er seine Fans und schafft es auch im Alter von 70 Jahren noch voller Energie über die Bühne zu springen.

Nachdem die, für Februar geplante Tournee mit dem klangvollen Namen „Wahnsinn – Die neue Show mit den größten Hits von Wolfgang Petry“ abgesagt werden musste, gibt es jetzt endlich wieder gute Nachrichten für seine Fans.

Wolfang Petry: Jetzt steht fest – seine Tournee wird verschoben

Wie gerade erst bekannt gegeben wurde, konnten die geplanten Termine größtenteils verschoben werden. Statt im Februar soll Wolfgang Petry jetzt im Mai 2022 auftreten.

Der Veranstalter kündigt an: „Die Tournee startet nun am 1. Mai in Hof und endet am 30. Mai in Bielefeld“.

Bittere Nachricht für die Fans: Hier wird Wolfgang Petry nicht auftreten

Auch, wenn mit Hochdruck an einer Terminverschiebung gearbeitet wurde, heißt es jetzt: Es ist „leider nicht gelungen, in allen Städten Nachholtermine zu finden“.

Wolfgang Petry, hier im September 2000, hat endlich wieder gute Nachrichten für seine Fans. Foto: IMAGO / Scherf

Diese Städte sind davon betroffen:

Rostock

Fulda

Neu-Ulm

Kempten

Siegen

Frankfurt

Nürnberg

Chemnitz

Bayreuth

Regensburg

Würzburg

Hier sind die Konzerte ersatzlos abgesagt. Tickets können an der Vorverkaufsstelle, an der sie erworben wurden, zurückgegeben werden.

Veranstalter verspricht Großes für Wolfgang-Petry-Tour

Während die Enttäuschung bei einigen Fans groß sein dürfte, sind die Veranstalter voller Vorfreude und versprechen: „Ein besonderes, witziges, emotionales und stimmungsvolles Musikspektakel mit einer großartigen Künstlerbesetzung und einem sensationellen Bühnendesign“.

Wolfgang Petry feierte 2021 seinen 70. Geburtstag. Die Tour ist eine Hommage an ihn als Künstler.

Der Musiker ist nicht der einzige Künstler, der aktuell stark von angespannten Pandemie-Lage betroffen ist. Auch Andrea Berg musste eine traurige Ankündigung machen – hier alle Infos zu der Konzert-Absage. (sj)