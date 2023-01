Wolfgang Petry macht Ankündigung: Fans stellen sofort Forderung – „Bitte!“

Er gilt als einer der großen Musikikonen der 90er: Wolfgang Petry. Der Sänger stand schon auf unzähligen Bühnen und begeisterte seine Fans mit den wohl einprägsamsten Schlager-Partyhits. Als er 2015 nach Jahren der Stille sein großes Comeback ankündigte, waren die Hoffnungen der Fans groß, ihn wieder auf Konzertbühnen zu sehen.

Doch sein Gig im Jahr 1999 in Essen sollte sein letzter dieser Art sein. Wolfgang Petry machte nach seiner Rückkehr mehr als deutlich, keine Konzerte mehr zu geben. Jetzt hat der Sänger tolle Neuigkeiten im Gepäck – und viele seiner Anhänger haben eine große Bitte an den mittlerweile 71-Jährigen.

Wolfgang Petry: Fans stellen klare Forderung an den Schlagerstar

Im Netz macht „Wolle“, wie er auch von seinen Fans genannt wird, eine Ankündigung. So schreibt er unter anderem auf Instagram:

„Endlich ist sie da – die neue Single „Gib mein Herz zurück“ aus dem kommenden Album „Stark wie wir“. Ein typischer Petry-Song, mit dem Wolle jede Menge positive Energie transportiert!“ Dazu postet der Sänger ein kurzes Video mit Ausschnitten aus dem dazugehörigen Musikvideo. Und er verspricht nicht zu wenig: Der Sound ist in der Tat in guter alter Wolle-Manier, regt zum Feiern an und macht – wie es der Stars selbst andeutet – gute Laune.

Seine Follower sind hellauf begeistert von dem neuen Song. Doch viele Kommentare kreisen nur um ein Thema: Konzerte. So schreiben einige Leute:

„Wir brauchen noch ein Wolle Konzert“

„Noch einmal auf Tour gehen bitte“

„Bitte nur noch eine Tour“

„BITTEEEE!!!“

„Sooooooo geil geil geil der Song, komm zurück auf die Konzertbühne! Biiiittteee. Die Hallen wären wieder so voll wie früher, ach, was sag ich? Ich meine natürlich die Stadien“

„Bitte gib noch ein letztes Konzert“

Ob Wolfgang Petry den Wunsch seiner Fans wohl erhört? Diese werden ihn auch in den vergangenen Jahren nach seinem Comeback sicher schon das ein oder andere Mal darum gebeten haben. Doch der Schlagerstar machte schon 2015 unmissverständlich deutlich, dass Konzerte tabu sind.

Immerhin ein kleiner Trost: 2023 wird die Wolfgang-Petry-Party „Wahnsinn! – Die Show“ zurückkehren. Fans erwartet jede Menge Hits des Sängers, bewegende Momente seiner Karriere, Anekdoten und vieles mehr. Nur eben nicht Wolfgang Petry selbst.