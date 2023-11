„Wish“ im Kino: Helene Fischer singt neuen Disney-Hit – Fans flippen aus

Vorweihnachtszeit im Kino ist Disney-Zeit! In den besinnlichen Adventswochen bringt das Hollywood-Studio gerne seine Familienfilme heraus, um Groß und Klein ein magisches Kinoerlebnis zu ermöglichen.

In diesem Jahr – zum 100. Disney-Geburtstag – flimmert der neue Animationsfilm „Wish“ (Start: 30. November) über die Kinoleinwand. Für die deutsche Fassung haben die Macher einen besonders prominenten Gast an Land gezogen: Niemand Geringeres als Schlagerkönigin Helene Fischer singt einen Song im neuen Film. Und das lässt die Fans aus beiden Lagern natürlich komplett ausflippen.

„Wish“ im Kino: Helene Fischer singt Disney-Hit

Zugegeben: Helene Fischer und Disney – das ist keine neue Kombination. Bereits beim Disney-Film „Viana“, der in der Vorweihnachtszeit 2016 in den Kinos lief, steuerte Helene Fischer eine Version des Filmsongs „Ich bin bereit“ für den Abspann bei. Und genau so sieht auch die diesjährige Kooperation bei „Wish“ aus.

Helene singt in dem neuen Film den Song „Weil der Wunsch es wert ist“ – und dafür rührte Disney natürlich gehörig die Werbetrommel.

Dass dieses Engagement die deutschen Zuschauer natürlich nicht kalt lässt, versteht sich von selbst. Die emotionalen Reaktionen bilden dabei eine riesige Bandbreite ab – von Begeisterung bis Unverständnis.

„Wie schön“ bis „Film zerstört“ – Fans rasten aus

Die Fans der Schlager-Queen brechen sofort in Jubelstürme ab. „Sie singt das so schön. Ihre Stimme passt perfekt in die Disney-Welt“, schreibt eine Anhängerin. Eine andere stimmt zu: „Helene & Disney-Song = Pure Magie“. Die Fans sind sich einig: „Helene hat die schönste Stimme, die ich je gehört habe. Einfach Wow.“

Doch natürlich kann man es nie allen Recht machen. „Warum immer nur Helene? Gibt es keine anderen Künstlerinnen mehr? Den Hype um diese Frau werde ich nie verstehen!“, schimpft ein Fan. Ein anderer beschwert sich: „Klingt alles wie ein Schlager bei der Helene. Da kommt null Magie auf.“ Andere werden noch deutlicher: „Film zerstört.“

Disney-Fans werden aber sicherlich unabhängig von einem einzigen Song das neue Animationsspektakel im Kino bewundern wollen. „Wish“ ist ohne Altersbeschränkung freigegeben.