Winnetou: Nach Woke-Streit – DIESER Sender holt den Klassiker zurück

Es war eines DER Themen des vergangenen Sommers. Während die ganze Welt vor dem Coronavirus zitterte und der Ukraine-Krieg tobte, diskutierte man in Deutschland über ein Buch aus dem 19. Jahrhundert. Spätestens jetzt dürfte jeder wieder wissen, um was es geht. Natürlich um Winnetou.

Was war geschehen? Mehrere Menschen hatten Beschwerden beim „Ravensburger Verlag“ eingereicht, der ein Buch zu „Der junge Häuptling Winnetou“ herausgebracht hatte. Die Verharmlosung der Unterdrückung indigener Völker sowie die Verwendung des Wortes „Indianer“ müssten gestoppt werden, hieß es von den Kritikern. Die vor allem für ihre Spiele und Puzzle bekannte Firma aus Ravensburg kündigte gar an, die Auslieferung des Buches „Der junge Häuptling Winnetou“ zum gleichnamigen Film zu stoppen und aus dem Programm zu nehmen.

ZDF zeigt „Winnetou“-Filme an Ostern

Kurz darauf wurde dann noch aufgewärmt, dass die ARD die Filme nicht mehr zeigen wolle. Jedoch nicht wegen der woken Bewegung, die das Thema mittlerweile für sich vereinnahmt hatte, sondern weil die ARD bereits 2020 die Filmlizenzen auslaufen ließ. Doch was würde nun aus Winnetou? Würden die Filme für immer aus dem TV verbannt?

Natürlich nicht. An Weihnachten entschied sich der Sender Kabel 1, die Filme über den mutigen Häuptling und seinen Blutsbruder Old Shatterhand zu zeigen. Und auch an Ostern wird Winnetou nicht auf der Mattscheibe fehlen.

So zeigt ausgerechnet das ZDF die Filme. „Winnetou I“ zeigt das Zweite Deutsche Fernsehen am Karfreitag um 11.50 Uhr. „Winnetou II“ folgt einen Tag später um 10.15 Uhr und der dritte Teil der Reihe folgt am Ostermontag um 11 Uhr. Ebenfalls im TV zu sehen: „Winnetou und Shatterhand im Tal der Toten“ am Ostersonntag um 0.55 Uhr im Bayrischen Rundfunk sowie die Wiederholung des Filmes am Ostermontag um 14.35 Uhr im Bayrischen Rundfunk.

Western-Fans kommen also an diesen Ostertagen garantiert auf ihre Kosten. Wenn auch nicht in der ARD.