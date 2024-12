Wincent Weiss: Darum bedeutet ihm Weihnachten so viel

Ob jung oder alt – zahlreiche Menschen auf der ganzen Welt fiebern den Weihnachtsfeiertagen entgegen. Die einen mögen es eher ruhig und besinnlich, wohingegen die anderen ein turbulentes und lautes Weihnachtsfest lieben. In den Familien vieler Promis ist dies selbstverständlich nicht anders.

Für den ehemaligen DSDS-Kandidaten und erfolgreichen Sänger Wincent Weiss sind die Festtage im Kreise der Liebsten ein wahres Highlight. Nun hat er sich gegenüber der Deutschen Presse Agentur zu seiner persönlichen Verbindung zum Fest der Liebe geäußert. Außerdem überrascht er durch eine kuriose Weihnachtsaktion.

Wincent Weiss: Das „W“ im Namen steht für Weihnachten

Am 21. Dezember ziehe es den in Schleswig Holstein aufgewachsenen Sänger zu seiner Familie und er verweile dort eine ganze Woche. Wenn er an die Weihnachtsfeiertage denkt, gerät er regelrecht ins Schwärmen. Wincent freut sich dabei besonders auf die anstehende Familienzeit.

„Weihnachten ist die eine Zeit im Jahr, wo ich weiß: Da sind meine Großeltern da, meine Tante, mein Onkel und meine ganzen Cousins. Deshalb freue ich mich darauf, weil ich diese Beständigkeit im Rest des Jahres nicht habe“, berichtete der Sänger.

Dass ihm das Heilige Fest sehr am Herzen liegt, verdeutlicht auch das Thema seiner neuen Version seines Albums und eine einzigartige Aktion. So trägt sein vor kurzem veröffentlichtes Werk dabei den Namen „Wincents weisse Weihnachten.“ Darüber hinaus zog er in der Vorweihnachtszeit mit einem eigenen Weihnachtstruck quer durch Deutschland. So kam er mit Fans ins Gespräch und überreichte ihnen ganz spezielle Geschenke.