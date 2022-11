„Wetten, dass..?“: Michelle Hunziker verrät – „DESHALB überziehen wir so sehr“

Um 20.15 Uhr am Samstagabend (19. November) ist es endlich wieder so weit. Live aus Friedrichshafen wird Thomas Gottschalk eine neue Ausgabe von „Wetten, dass..?“ präsentieren. Mit dabei sind unter anderem Superstars wie Herbert Grönemeyer, Robbie Williams, John Malkovich oder Tennis-Star Alexander Zverev.

Wir begleiten die Show für dich im Liveticker. Hier findest du alles zur neuen Ausgabe von „Wetten, dass..?“

8 Uhr: Natürlich darf auch sie nicht fehlen, wenn am Samstagabend die Eurovisionsmelodie ertönt: Michelle Hunziker. Gottschalks Co-Moderatorin ist auch in Friedrichshafen wieder am Start, wenn es heißt: „Top, die Wette gilt“.

Kurz nach den Proben gab die 45-Jährige über die Show und lüftete auch das Geheimnis, warum „Wetten, dass..?“ eigentlich nie pünktlich endet. „Harte Arbeit ist etwas ganz anderes“, erzählt sie dem ZDF-Magazin „Hallo Deutschland“. Michelle weiter: „Wir haben Spaß, wir rocken das. Die Kandidaten sind alle so gut drauf. Es gibt fantastische Wetten. Und vor allem haben wir Spaß. Es kommt immer ein Spruch von Thomas. Wir lachen. Und dann sprechen wir über Privates. So ist das. Deswegen überziehen wir auch immer so sehr“, lacht die Moderatorin. Na, dann wäre das ja auch mal geklärt.

Los geht es am Samstagabend (19. November 2022) um 20.15 Uhr im ZDF.