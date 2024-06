Dortmund: Bittere Nachricht geht um – EM-Fans schauen in die Röhre

Dortmund gehört zu den vier glücklichen Städten in NRW – neben Gelsenkirchen, Düsseldorf und Köln – die Gastgeber der EM 2024 sind. Als solche wird hier das Public Viewing auch ganz großgeschrieben. Schon vor den Spielen in Dortmund können Fans hier in den sogenannten Fan Zonen die Deutschen – oder auch jede andere Mannschaft – anfeuern.

+++ Dortmund: Public Viewing zur EM 2024 – diese Party sprengt alle Dimensionen +++

Am Samstag (15. Juni) jedoch muss die Stadt den Fans jetzt einen Dämpfer verpassen. Es geht ums Public Viewing.

Dortmund muss Public Viewing absagen

Bittere Nachricht für alle, die am Samstag zum Public Viewing in den Westfalenpark oder zum Friedensplatz wollen – die Veranstaltungen sind abgesagt. Hier sollte um 15 Uhr eigentlich das Spiel Ungarn gegen Schweiz auf großer Leinwand laufen. Doch das Wetter macht den Plänen einen Strich durch die Rechnung.

Unser großes EM-Tippspiel startet!

Bei unserem kostenlosen EM-Tippspiel kannst du große Preise abräumen! Die besten Teilnehmer gewinnen einen Beamer, eine Soundbar, eine Reise und vieles mehr. Jetzt HIER klicken und noch schnell anmelden.

Es sind Stürme angesagt, windig ist es ohnehin schon. Da könnten die Leinwände und einige andere Aufbauten ins Wanken geraten. Das ist zu unsicher. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt noch bis 18 Uhr vor Windböen mit bis zu 55 Stundenkilometern, es können aber auch 65 werden. Stand jetzt werden die Fan Zonen deshalb frühestens ab 17 Uhr für die Fans geöffnet.

Dortmund: EM-Fans müssen noch bangen

Wie es für das Spiel Spanien gegen Kroatien um 18 Uhr aussieht, kann die Stadt noch nicht sicher sagen. „Die Verantwortlichen der Veranstaltung sind bemüht, das Spiel um 18 Uhr sowie das erste in Dortmund ausgetragene Spiel (Italien gegen Albanien), das um 21 Uhr angepfiffen wird, den Fans beim Rudelgucken zu zeigen.“

Mehr News:

Am Freitag (14. Juni) hatten 13.500 Menschen das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland in den Dortmunder Fan Zonen verfolgt. Mit 7.500 waren es etwas mehr, die die Fan Zone im Westfalenpark besuchten. Und die haben bei dem fulminanten 5:1 für Deutschland ordentlich gejubelt. Unsere Reporterin war vor Ort. Ihre Eindrücke vom Auftakt der UEFA EURO 2024 in der Ruhrpottstadt kannst du >>hier im Artikel nachlesen.