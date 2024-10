„Wer weiß denn sowas?“: Elton fassungslos – „Steht nirgendwo“

Manche Fragen bei „Wer weiß denn sowas?“ können einen zur Verzweiflung bringen. Nicht etwa, weil sie so super kompliziert wären, nein, einfach, weil man sich die ganze Zeit denkt: Das muss man doch wissen.

Mit genau einer solchen Frage waren am Montag (21. Oktober 2024) auch Elton und sein ARD-Teamkollege Paul Panzer konfrontiert. Wollte „Wer weiß denn sowas?“-Moderator Kai Pflaume doch direkt zu Anfang von dem Duo wissen, was nach einer deutschen Richtlinie für Zuckerwaren für Englisches Weingummi, aber nicht für deutsches Weingummi gelte.

Weinfrage bei „Wer weiß denn sowas?“

Als Antwortoptionen hatte Pflaume folgendes parat: A: Es wird ohne Wein hergestellt. B: Es dürfte nicht mit tierischer Gelatine produziert werden. Und C: Nur bei den roten und grünen Gummis sei der Geschmack durch echten Fruchtextrakt hergestellt.

Gar nicht so einfach. Vor allem an der Antwort-Möglichkeit A hielten sich Elton und Paul Panzer längere Zeit auf. Er wüsste nicht, dass Alkohol in dieser Art der Süßigkeit sei“, so Panzer. Und Elton: „Das sowieso. Und das steht nirgendwo drauf.“

Plötzlich ging es um englisches Weingummi

Und so diskutierten die beiden noch ein wenig weiter, um sich schlussendlich wirklich für Antwort A zu entscheiden. Eine gute Entscheidung. Denn die Antwort war richtig. Hintergrund: Das englische Weingummi wurde von dem Briten Charles Gordon Maynard erfunden. Dieser arbeitete in der Süßwarenfabrik seines Vaters, eines Methodisten. Dieser war überzeugter Abstinenzler, und so enthielt die Nascherei von Anfang an keinen Wein.

Andere Weingummis jedoch enthalten Wein oder Weinsäure. Das heißt aber nicht, dass sie auch zwingend Alkohol enthalten. Und so durften sich Elton und Paul Panzer über die ersten 500 Euro des Abends freuen. Ein guter Start in einen erfolgreichen Abend, den die beiden am Ende für sich entscheiden konnten. 4.000 Euro erspielte das Duo. Und damit 64,52 Euro für jeden, der hinter ihnen im Publikum Platz genommen hatte.