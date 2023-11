„Wer wird Millionär?“: Günther Jauch von Scheidungsgeschichte irritiert – „Das ist doch ein Scherz, oder?“

Sowas hat Günther Jauch bei „Wer wird Millionär?“ auch noch nie erlebt.

Am Montagabend (13. November) versuchen einige Kandidaten wieder an das große Geld zu kommen. Doch für die Millionen Euro müssen sie erstmal an den Fragen von RTL-Moderator Günther Jauch vorbei. Neben dem ernsten Teil der Sendung kommen die Gäste von Jauch auch oftmals in Plauderlaune und erzählen dem 67-Jährige die ein oder andere Anekdote aus ihrem Leben. Was Kandidat Gerhard Malkovski allerdings für eine Geschichte auspackt, macht selbst den erfahrenen Showmaster völlig fassungslos.

„Wer wird Millionär?“-Kandidat ist Scheidungsmusiker

Günther Jauch ist dafür bekannt, dass er sich auch für das Privatleben seiner Gäste interessiert. Gerhard Malkovski hat in seinen 77 Jahren schon einiges erlebt und demnach viel zu erzählen. Doch der Moderator ist besonders gespannt darauf, wie der Kandidat zum sogenannten Scheidungsmusiker wurde. Die Erklärung haut Günther Jauch allerdings aus den Socken.

„Ich habe in den 90er-Jahren Tanzmusik gemacht“, beginnt Gerhard seine Geschichte. „Eine Sache werde ich nie vergessen. Das Paar, das mich engagiert hat, wollte Silberhochzeit feiern. Sie kamen rein, nahmen mich zur Seite und sagten: ‚Heute kein Halligalli, wir machen gleich eine Ansage. Wir lassen uns scheiden'“, erzählt er. Günther Jauch zieht überrascht die Augenbrauen hoch.

„Wer wird Millionär?“-Kandidat überrascht mit Aussage

Weiter erinnert sich der 77-Jährige: „Dann nahmen die beiden das Mikrofon und sagten: ‚Wir sind geschiedene Leute.'“ Günther Jauch schlussfolgert daraufhin: „Da haben doch alle gedacht, das ist ein Scherz, oder?“ Der Kandidat nickt kurz und ergänzt: „Das war aber keiner.“

Am Ende möchte der Moderator noch wissen, wie die Stimmung auf der Party nach dieser Wendung war. Er vermutet eine gedrückte Atmosphäre und liegt damit aber falsch. Denn: „Das war die beste Fete, die ich je gehabt habe!“ Das Publikum lacht und Günther Jauch kommt aus dem Staunen nicht mehr raus.

