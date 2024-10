Premiere bei „Wer wird Millionär?“: Das gab es in 25 Jahren nicht!

Seit Jahren hoffen Teilnehmer in dieser Quizshow auf den ganz großen Gewinn: „Wer wird Millionär?“ – und jetzt darf besonders gejubelt werden. Denn das Format kehrt im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums mit einem Knall ins TV-Programm zurück und bringt ein beliebtes Special mit: Promis sind erneut für den guten Zweck im Einsatz.

Doch dieses Mal erwartet die Zuschauer eine besondere Premiere!

„Wer wird Millionär?“: Das gab es noch nie!

Am 3. September 1999 sendete RTL die erste Ausgabe von „Wer wird Millionär?“ mit Moderator Günther Jauch. Damit fiel der Startschuss für eine langjährige und rekordverdächtige Erfolgsgeschichte. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums versuchen am Donnerstagabend (17. Oktober) Promis ihr Glück und zocken für den guten Zweck. Zum großen Special hat sich die Redaktion allerdings noch einen ganz besonderen Clou einfallen lassen!

Denn plötzlich heißt es: „Der nächste Kandidat ist kein Unbekannter. Hier kommt Günther Jauch aus Potsdam.“ Der Kult-Moderator nimmt kurzerhand selbst auf dem Quiz-Stuhl Platz. Vielen Zuschauern stehen die Fragezeichen ins Gesicht geschrieben – wie kam es denn zu diesem Rollentausch?

„Wer wird Millionär?“: Jauch sorgt für Lacher

Ganz einfach: Nach 25 Jahren als Quizmaster möchte Jauch einfach mal selbst die Gelegenheit ergreifen und sich am Quizzen versuchen. Das Knifflige: Jauch spielt weder mit Jokern, noch geht es um Geld. Dafür aber „um die Ehre.“ Als Moderator vertritt ihn Sportjournalist Marcel Reif.

Und der kündigt sofort an: „Wir quizzen jetzt. Alles, so wie du es kennst, aber mit ein paar Änderungen.“ Denn: Auch die Fragen sind keine gewöhnlichen. Sie basieren auf einer Umfrage, die die Redaktion der Quizsendung zuvor über Günther Jauch durchführen ließ. Der Moderator muss nun raten, was die Zuschauer über ihn denken. Das Publikum hat damit einiges zu lachen.

Neben Günther Jauch landet unter anderem auch Schauspieler Elyas M’Barek auf dem Quiz-Stuhl. Außerdem mit dabei sind „Let’s Dance“-Jurorin Motsi Mabuse und TV-Koch Tim Mälzer.