„Wer wird Millionär?“: Günther Jauch über Show-Ende – „Großes schwarzes Loch“

Seit genau 25 Jahren gehört „Wer wird Millionär?“-Moderator Günther Jauch zur RTL-Sendung wie der „Tatort“ zum Sonntagabend. Anfang September 1999 ging der 68-Jährige erstmals als Quizmaster der RTL-Show auf Sendung und ist seitdem von dem Moderationsstuhl nicht mehr wegzudenken.

Weder für die RTL-Zuschauer noch für den Moderator scheint ein Ende von „Wer wird Millionär?“ aktuell möglich, zu beliebt ist die Sendung. Dennoch denkt Günther Jauch schon über die Zeit danach nach.

„Wer wird Millionär?“: Günther Jauch enthüllt Vertragsdetails

In einem Interview mit der Programmzeitschrift „Hörzu“ plaudert Günther Jauch anlässlich des 25-jährigen „Wer wird Millionär?“-Jubiläums aus dem Nähkästchen. Unter anderem gesteht der TV-Star, keinen wirklichen Vertrag mit RTL unterschrieben zu haben – sein Engagement in der Sendung basiert auf einem „Handschlagvertrag“.

„Es gab nicht einmal die Situation, dass RTL meckerig wurde und mir erklärt hat, dass es ihnen nicht mehr gefällt – und umgekehrt genauso wenig“, erklärt Jauch. „Ich habe ‚Wer wird Millionär?‘ nie als Drohkulisse benutzt oder irgendwelche Nachbesserungen verlangt.“

„Wer wird Millionär?“: Dieses Szenario könnte zum Aus führen

Bisher gilt also bei beiden Parteien: „Never change a winning team“. Sollte sich etwas an dieser Übereinkunft ändern, könnte das laut Günther Jauch auch zum Ende von „Wer wird Millionär?“ führen. So möchte der 68-Jährige noch so lange dabei bleiben, wie er selbst, der Sender RTL und die Zuschauer Lust auf die Quizshow haben. „Erst in dem Moment, wo eine der drei Säulen wegbricht, ist die Sendung wahrscheinlich erledigt.“

Was für die Fans wohl einem Horror-Szenario gleicht, macht Günther Jauch offenbar keine Angst. „Ich würde nicht in ein furchtbar tiefes schwarzes Loch fallen, wenn ich die Sendung nicht mehr machen würde. Hoffe ich. Denke ich. Weiß ich!“, ist sich der „Wer wird Millionär?“-Star sicher.