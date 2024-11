Günther Jauch: Am Tag nach „Wer wird Millionär?“ erreicht ihn Brisantes

Es war wieder so weit! Die Stars schwitzten und die Zuschauer fieberten mit – beim Prominenten-Special von „Wer wird Millionär?“ ging es hoch her! Während die Promis um die Millionenfrage kämpften, gab es für RTL Grund zum Feiern. Aber wer hat sich blamiert und wer hat die Millionenfrage geknackt?

Am Donnerstagabend zog das Prominenten-Special von „Wer wird Millionär?“ erneut die Zuschauer in seinen Bann. Unter der Leitung von Günther Jauch traten Bushido, Cindy aus Marzahn, Ralf Schmitz und Ingo Zamperoni an, um für den RTL-Spendenmarathon abzuräumen. Dabei stellte sich die spannende Frage: Wer verlässt sich auf sein Bauchgefühl und wer kann mit Wissen glänzen?

„Wer wird Millionär?“: Jetzt herrscht Gewissheit

Mit starken Quoten konnte RTL, wie der Sender nun verrät, die Primetime dominieren. Stolze 14,6 % Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen und beeindruckende 16,6 % bei den 14- bis 49-Jährigen sprechen für sich. Dabei schalteten 2,96 Millionen Zuschauer ein, um zu sehen, wie die Promis insgesamt 253.500 Euro für den guten Zweck erspielten.

Die gesamte Summe kommt der „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.“ zugute und wird im Rahmen des Spendenmarathons an bedürftige Kinder verteilt. Auch die Begleitsendungen „RTL-Spendenmarathon 2024 – Die Hilfe der Stars“ erzielten beeindruckende Marktanteile, was den Erfolg des Abends zusätzlich unterstreicht. RTL sicherte sich den Tagessieg in der jungen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen mit einem Marktanteil von 11,0 %, vor dem ZDF und anderen großen Sendern.

Ein Abend voller Nervenkitzel, guter Taten und spannender Unterhaltung – so lieben es die Fans von „Wer wird Millionär?“.

Wer die Sendung verpasst hat, muss sich keine Sorgen machen: Das Promi-Special ist jederzeit auf RTL+ abrufbar.