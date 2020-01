„Wer wird Millionär“ (RTL): „Darf ich das hier sagen?“ – diese Frage bringt Kandidatin in Verlegenheit

Eigentlich machte Manuela Riegler aus Waldenburg (Baden-Württemberg) am Montagabend einen sehr souveränen Eindruck bei „Wer wird Millionär?“. Quizmaster Günther Jauch lobt ihr Vorgehen sogar und freut sich darüber, wie schnell sie sich auf ihre Antworten festlegt.

Als es aber schließlich um 2.000 Euro geht, zeigt sich die erste Unsicherheit bei der Kandidatin. „Darf ich das hier sagen?“, fragt sie den erfahrenen Moderator. Auf ihrem Monitor steht die folgende Frage: „Wie kann man die in den sozialen Medien oft verwendete Abkürzung „wtf“ am besten übersetzen?“

„Wer wird Millionär“ (RTL): Kandidatin soll „wtf“ übersetzen

Günther Jauch bleibt gewohnt gelassen und will die Frau gewähren lassen: „Sagen Sie es ruhig, bevor wir hier die Möglichkeiten…“ Doch Manuela Riegler unterbricht den Moderator schnell: „Nein, nein, ich sage dann einfach den Buchstaben.“ Als Antwortmöglichkeiten stehen „Was geht?“ (A), „Was machst du hier?“ (B), „Was wäre wenn?“ (C) und „Was zum Teufel …?“ (D) zur Auswahl

---------------

Das ist Günther Jauch:

Günther Johannes Jauch wurde am 13. Juli 1956 in Münster geboren

Er ist ein deutscher Fernseh- und ehemaliger Hörfunkmoderator sowie Entertainer, Journalist und Produzent

--------------

+++ „The Biggest Loser“ bei Sat1: 173-Kilo-Kandidatin aus Oberhausen gesteht – „Ich ekel mich vor mir!“ +++

Schließlich entspannt sich Manuela Riegler aber doch und sagt mit einem lässigen Schulterzucken: „What the fuck.“ Die Angst, im Fernsehen einen unerlaubten, vulgären Begriff auszusprechen, war völlig unbegründet – wie Jauch direkt scherzhaft deutlich macht: „What the fuck – so was würden wir nie in den Mund nehmen.“

------------------------------------

Mehr Themen:

-------------------------------------

Die richtige Antwort D ist schnell gefunden. Über die „sehr nett übersetzte“ Antwortmöglichkeit muss Manuela Riegler lachen. Jauchs Erklärung: „Ja, wir haben da so eine ganz eigene Vornehmheit.“ Am Ende geht Manuela Riegler mit 32.000 Euro nach Hause. (at)

Zuvor gab DER WESTEN fälschlicherweise an, Günther Jauch hätte seiner Kandidatin die richtige Antwort durch einen unachtsamen Tipp verraten. Dieser Fehler wurde korrigiert.