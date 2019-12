Dschungelcamp (RTL): Sonja und Daniel verraten Geheimnis über Kandidaten – „Wer ein Arschloch..."

Am 10. Januar 2020 geht es wieder in den australischen Dschungel: Das „Dschungelcamp“ bei RTL geht in die 14. Staffel. Wieder mit dabei: Das Moderatoren-Duo Sonja Zietlow und Daniel Hartwich. Die beiden haben vorab mit RTL über die neuen Kandidaten und vergangene Zeiten gesprochen.

Wenn am Freitag, 10. Januar, um 21.15 Uhr die 14. Staffel von „Dschungelcamp“ über die Bildschirme flimmert, sind Sonja Zietlow und Daniel Hartwich in der ersten Reihe mit dabei.

Auf die Stars und Sternchen, die im Dschungel mit Maden, Ratten, Schlangen und ab und an dem Dauerregen leben müssen, wird auch in diesem Jahr wieder keine Rücksicht genommen.

„Dschungelcamp“: Sonja und Daniel verraten Geheimnis

Dschungelcamp 2020: Bis auf einen Überraschungs-Kandidaten sollen die Teilnehmer feststehen. Foto: dpa

Zumindest nicht, wenn es um ihren Status geht. Da ist es egal, ob man den Teilnehmer nur aus Dating-Shows kennt oder ob er vielleicht mal ein großer Popstar war, den zumindest ein paar Millionen Menschen mehr kennen.

------------------------------------

Mehr Themen:

Dschungelcamp 2020: Die Kandidaten – RTL nennt Start-Datum

„Wer wird Millionär“: Überraschung für RTL – es kommt raus, dass...

Cathy Hummels: Jetzt ist es offiziell – sie und BVB-Star Mats sind...

RTL-Schock: Nach Birgit Schrowange – die nächste Kult-Moderatorin schmeißt hin

-------------------------------------

„Das Konzept des Dschungels ist Dschungel und wir können nicht irgendwie anders mit einer Person umgehen“, sagt Sonja Zietlow.

Doch einen gut gemeinten Rat hat die Moderatorin für die neuen Kandidaten: „Authenzität.“

Moderatoren haben einen Rat an die Teilnehmer

Daniel Hartwich ergänzt: „Authentizität nur wenn man kein Arschloch ist. Wenn man ein Arschloch ist, sollte man bestmöglich versuchen sich zu verstellen.“

------------------------

Die 12 Dschungelcamp-Teilnehmer 2020:

Sonja Kirchberger

Sven Ottke

Günther Krause

Prince Damien

Elena Miras

Anastasiya Avilova

Markus Reinecke

Antonia Komljen

Daniela Büchner

Claudia Norberg

Marco Cerullo

Raúl Richter

------------------------

Jens Büchner und seine Frau Danni. Foto: imago

Besonders emotionale Gespräche werden vermutlich von Danni Büchner am Lagerfeuer erwartet. Die Witwe von Jens Büchner zieht ebenfalls in Dschungelcamp. Das kommt nicht unbedingt überraschend, wollte sie doch bei der letzten Ausgabe schon im australischen Busch dabei sein. Nach dem Tod ihres Mannes sagte sie natürlich ab. Nun ist sie aber bereit für den Schritt.

------------------

Das war Jens Büchner:

Jens „Malle-Jens“ Büchner wurde am 30. Oktober 1969 in Zwenkau geboren

Er starb am 17. November 2018 in Palma de Mallorca an Lungenkrebs

Jens Büchner war ein deutscher Schlagersänger und TV-Star

------------------

Und vielleicht könnte es auch einige klare Worte an eben jenem Lagerfeuer geben. Denn die Ex von Michael Wendler, Claudia Norberg, zieht ebenfalls ins Camp. Fast 30 Jahre lang waren sie ein Paar. Doch nun ist der Schlagersänger mit der deutlich jüngeren Laura Müller (19) zusammen. Ob seine Ex es länger durchhält als Michael Wendler bei der Staffel in 2014, wird sich zeigen. Er kapitulierte damals schon nach ein paar Tagen.

Das Dschungelcamp. (Archivbild) Foto: MG RTL D

Im letzten Jahr hatte die Ex-Bachelor-Kandidatin Evelyn Burdecki den Thron erklommen. Sie war vor allem durch ihre naive Art aufgefallen und durch den Streit mit ihrem Ex-Lover Domenico de Cicco, der sich während des Camps eher als Domenico de Zicko herausgestellt hat.

Dirk Bach hatte zuerst mit Sonja Zietlow die Sendung moderiert

Noch heute trauern übrigens viele Fans um die Show-Legende Dirk Bach. Er moderierte die Sendung mit Sonja Zietlow von 2004 bis 2012. Bach ist im Alter von 51 Jahren völlig überraschend gestorben.

Am 10. Januar 2020 beginnt die 14. Staffel vom „Dschungelcamp“ um 21.15 Uhr bei RTL. (fb)