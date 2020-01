Wer wird Millionär: Günther Jauch macht Kandidatin ein irres Versprechen

Ob sich Günther Jauch mit diesem Versprechen mal nicht ein wenig übernommen hat...

In der „Wer wird Millionär“-Sendung vom Freitag (10. Januar) drehte sich alles um das im Anschluss startende Dschungelcamp.

Klar, dass sich da auch die ein oder andere Kandidaten-Beschreibung mit dem RTL-Quotenhit verbinden ließ. So ist der Wunsch von Sarah Halfter, einmal ins Dschungelcamp zu gehen. Ihr gefalle einfach Sonja Zietlow so gut, so die „Wer wird Millionär“-Kandidatin.

Wer wird Millionär: Günther Jauch macht irres Versprechen

Na, da konnte sich Günther Jauch nicht lumpen lassen. „Waren Sie nicht die, die immer in den Dschungel wollte? Wenn Sie heute die Million holen, dann schaffen wir das“, versprach der Quiz-König schon bei der Begrüßung.

Wer wird Millionär-Kandidatin Sarah Halfter. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

------------------

Das ist Wer wird Millionär:

„Wer wird Millionär?“ ist die deutsche Ausgabe der britischen Quizshow „Who Wants to Be a Millionaire?“

„Wer wird Millionär“ wird seit dem 3. September 1999 von RTL ausgestrahlt und von Günther Jauch moderiert

Die Sendung wird in Hürth bei Köln aufgezeichnet

Es erschienen schon weit über 1000 Sendungen

In der Show bekommen fünf Kandidaten (seit Sommer 2010, früher zehn) die Chance, eine Million Euro zu gewinnen

Sie müssen dazu 15 Fragen richtig beantworten

Dem Kandidaten stehen drei, oder in der Risiko-Variante vier Joker zur Verfügung

Die Aufzeichnungen finden meist montags (früher dienstags) statt

Pro Drehtag werden drei Ausgaben am Stück produziert

Die erste aufgezeichnete Folge wird eine Woche bis 14 Tage später gesendet, die zweite 18 Tage später

-------------------

Ob Sarah Halfter es wirklich bis zur Million und damit ins Dschungelcamp schafft, wie Günther Jauch es ihr versprochen hat, konnte jedoch in dieser Folge nicht mehr geklärt werden.

+++ „Wer wird Millionär?“ (RTL): „Darf ich das hier sagen?“ – diese Frage bringt Kandidatin in Verlegenheit +++

So kam Halfter der Buzzer und damit das Ende der Show zuvor. Wir müssen also noch bis kommenden Montag auf die große Auflösung warten...