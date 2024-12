„Wer wird Millionär“: Nach Weihnachtsspecial verbreitet sich Brisantes

Weihnachten bedeutet Kuscheldecken, heiße Schokolade und Fernsehen mit der Familie. Doch dieses Jahr war die Primetime am 25. Dezember ein echter Quoten-Krimi! Günther Jauch und sein „Wer wird Millionär?“-Weihnachtsspecial traten gegen den frechen Kevin an, der auch diesmal das Ruder an sich riss.

Seit 1999 begeistert Günther Jauch mit Charme und Köpfchen die Nation. Besonders zur Weihnachtszeit lockt seine Quizshow Millionen vor die Bildschirme. Doch dieses Mal hatte er einen harten Gegner: „Kevin – Allein in New York“.

„Wer wird Millionär“: Günther Jauch gegen Kevin!

Sat.1 zog mit dem Klassiker alle Register und sicherte sich den Spitzenplatz. Der freche Kevin vereinte laut „DWDL“ 970.000 junge Zuschauer vor den Bildschirmen und erreichte einen Marktanteil von satten 19,6 Prozent. Insgesamt schalteten 2,05 Millionen Menschen ein. Doch auch bei Sat.1 lief nicht alles wie geschmiert. Im Vergleich zum Vorjahr verlor der Film deutlich an Zuspruch.

2023 waren es noch über 2,8 Millionen, die den kleinen Kevin in seinem New Yorker Abenteuer begleiteten. Trotzdem blieb der Sender Marktführer, nicht zuletzt dank eines erfolgreichen Vorabends mit „Kevin – Allein zu Haus“ und weiteren Filmklassikern. RTL konnte mit seinen Nachmittagsprogrammen nicht ganz mithalten. „Pumuckl“-Wiederholungen und Martin Rütters „Mein tierisches Jahr“ blieben hinter den Erwartungen zurück. Doch in der Primetime war auf Günther Jauch Verlass.

Mit seinem Weihnachts-Special erreichte „Wer wird Millionär?“ stolze 3,08 Millionen Zuschauer und sicherte sich einen soliden Platz hinter der „Helene Fischer Show“. In der begehrten Zielgruppe gab’s starke 13,4 Prozent Marktanteil.

RTL präsentiert an den beiden Weihnachtsfeiertagen Sonderausgaben von „Wer wird Millionär?“. Verpasst? Kein Problem – die Rateshow steht jederzeit in der RTL Plus-Mediathek bereit.