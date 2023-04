„Wer wird Millionär“: Kandidatin rechnet nach Show ab – „Tief erschüttert“

In der RTL-Show „Wer wird Millionär“ sind schon so manch außergewöhnliche Kandidaten ein und aus gegangen. Ob besonders witzig, völlig verpeilt oder einfach nur super klug: Zahlreiche Anwärter auf die Millionen sind den Fans in den Köpfen geblieben.

Und auch Günther Jauch dürfte eine lange Liste an erinnerungswürdiger „Wer wird Millionär„-Kandidaten haben. In der letzten Ausgabe (17. April 2023) trifft der Moderator auf solch eine außergewöhnliche Frau, die es ihm alles andere als leicht gemacht hat.

„Wer wird Millionär“-Teilnehmerin bringt Jauch an seine Grenzen

Zunächst ist Tatjana Browatzcki-Kircher erstmal keine Unbekannte. Sie war bereits im vergangenen Jahr im Studio von „Wer wird Millionär“ dabei. Damals zwar nur als Begleitung ihres Sohnes Cedric, dennoch hat sie Erfahrung mit den Fragen des Showmasters.

Anschließend offenbart sie auch noch, dass sie die RTL-Show eigentlich nie schaut. Günther Jauchs Reaktion spricht Bände: „Sie haben die Sendung noch nie gesehen, sie machen alles falsch.“ Denn wie die 59-Jährige berichtet, schaut sie lieber andere Formate: „Anfang des Jahrtausends habe ich öfter ‚Wer wird Millionär‘ gesehen und dann natürlich die Sendung, in der mein Sohn Kandidat war. Aber sonst schaue ich nur Arte, 3Sat, Phönix und ‚DSDS‘. Und Homeshopping, aber da nur Handtaschen.“

Kandidatin äußert sich nachträglich deutlich

Trotz ihrer selbstbewussten Art, ist Tatjana Browatzcki-Kircher in manchen Situationen eher zögerlich. Vor allem in Sachen Joker. Nach der Ausstrahlung erklärt sie den Grund gegenüber „Bild“ wie folgt: „Ich kenne Leute, die hätten einen Freudentanz aufgeführt, wenn ich auf 500 Euro herabgestürzt wäre. Dieses Tänzchen wollte ich ihnen nicht gönnen. Außerdem bin ich besonnen. Vor der Sendung wurde dem Publikum gesagt, nur eine Antwort einzugeben, wenn man sich ganz sicher ist.“

Was ihr auch gefehlt habe, sei das Vertrauen in die Zuschauer im Studio. Denn diese hatten bei einem anderen Kandidaten bereits gepatzt: „Das hat mein Vertrauen in das Publikum tief erschüttert.“ Doch eine Sache hat sie dann doch begeistert: Und das ist niemand geringeres als Günther Jauch höchstpersönlich. „Er ist der Beste. Aber auch er konnte mich nicht verunsichern“, sagt sie.

