„Wer weiß denn sowas?“: Nach Fehltritt – Elton muss sich sofort entschuldigen

Eine neue Woche „Wer weiß denn sowas?“ geht an diesem Montag (25. März) an den Start. An diesem Abend duellieren sich zwei Schauspieler: August Wittgenstein und Uwe Ochsenknecht sind im ARD-Studio zu Gast. Die beiden werden wie immer von den Team-Kapitänen Elton und Bernhard Hoëcker unterstützt und versuchen, so viel Geld wie möglich für ihren Publikumsblock zu erspielen.

Zu Beginn der Sendung scheinen sich die beiden Teams gut zu verstehen. Doch irgendwann kommt es zu einem typischen Fehler bei „Wer weiß denn sowas?“. Die Folge: Elton muss sich kurzerhand bei seinem Teampartner Uwe Ochsenknecht entschuldigen. Ob ihn das am Ende sogar den Sieg kosten könnte?

„Wer weiß denn sowas?“: Elton erlaubt sich Fehltritt

In der beliebten ARD-Show kommt es immer wieder vor, dass vor allem die Stammgäste Elton und Bernhard Hoëcker sich verzocken. Des Öfteren haben sie eine Kategorie gewählt in der Hoffnung, ein ganz bestimmtes Themenfeld zu erwischen. Doch meistens kommt alles anders.

An diesem Abend hofft Elton auf eine ganz bestimmte Frage aus der Kategorie „Rennsport“. „Wenn das was mit Formel 1 zu tun hat, ist das eine gute Frage für das Publikum. Deswegen nehme ich mal Rennsport“, so der 52-Jährige. Eine Entscheidung, die er in der Sekunde bereut, wo die Frage von Moderator Kai Pflaume vorgelesen wird:

„Bei der Elektro-Rennsport-Serie Formel E wurde im Juli 2023 ein Auto vorgestellt, das…

A) drei Runden lang von einem Roboter im Cockpit gesteuert wurde

B) aus alten E-Zigaretten, Ladekabeln und Smartphones bestand

C) von Zuschauern online per Voting lackiert werden konnte.“

„Wer weiß denn sowas?“: Elton zeigt sofort Reue

Schon während Elton sich die Antwortmöglichkeiten anschaut, schlägt er sich die Hand vors Gesicht. „Oh Gott“, hört man ihn plötzlich flüstern. Nachdem Kai Pflaume fertig ist, wendet er sich direkt seinem Teampartner zu und sagt: „Tut mir leid, dass ich das gewählt habe!“

Uwe Ochsenknecht nimmt das Ganze allerdings gelassen. Letztendlich einigen sich die Zwei sogar auf die richtige Antwort B. Somit mussten sie nicht einmal den Publikumsjoker wählen. Da hat Elton aber nochmal Glück gehabt.

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ ab dem 23. Oktober 2023 montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.