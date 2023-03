Wer weiß denn sowas?: Sky-Moderatorin beichtet – „Ich kam nicht drumherum“

Bei „Wer weiß denn sowas?“ wurde es am Mittwoch (22. März) sportlich. Nein, Elton und Bernhard Hoëcker sind nun nicht unter die Hochleistungssportler gegangen. Dafür ist der Sport aber der berufliche Mittelpunkt der beiden Gast-Quizzerinnen. So durfte Kai Pflaume in seiner ARD-Rateshow die beiden Sportmoderatorinnen Britta Hofmann und Lea Wagner begrüßen.

Und wenn man schon mal zwei Sportexpertinnen in einer „Wer weiß denn sowas?“-Sendung hat, dann muss das auch für die ganz intimen Fragen genutzt werden. „Darfst du öffentlich sagen, welchen Verein du favorisierst?“, fragte er Sky-Kommentatorin Britta Hofmann. Und die plauderte direkt einmal aus dem Nähkästchen.

„Wer weiß denn sowas?“ bekommt sportliche Unterstützung

„Ich weiß nicht, ob man es öffentlich sagen darf, aber ich mache es einfach. Also mein Papa ist in Gelsenkirchen geboren und dementsprechend komme und kam ich nicht drumherum, den FC Schalke 04 in meinem Herzen zu haben. Ich kann euch sagen, es stärkt den Charakter“, lacht die Moderatorin.

Da hakte Kai Pflaume direkt ein. Welches Stadion denn von der Stimmung ihr liebstes ist, wollte der 55-Jährige noch wissen. Sie würde Schalke einmal außen vor lassen, so Hofmann, aber dann käme direkt Bochum. „Dortmund natürlich, das darfst du nicht sagen, wenn du Schalke im Herzen trägst, aber schon auch fantastische Stimmung“, konterte Pflaume direkt. Dazu wollte die Fußballexpertin dann aber lieber nichts sagen.

„Wer weiß denn sowas?“-Quizzer Bernhard Hoëcker ist heiser

Irgendwie auch verständlich. Anders als ihr Herzensverein konnte Sky-Kommentatorin Britta Hofmann im Team mit Bernhard Hoëcker aber direkt einige Punkte sammeln. Auch wenn dem Teamkapitän immer mal wieder die Stimme versagte. So klang der 53-Jährige ein wenig heiser. Doch konnte ihn das am Sieg hindern?

So kam es im Finale zur alles entscheidenden Frage, der Name welcher Hauptstadt auch übersetzt Hauptstadt bedeute. Der Kenner weiß, das konnte nur Astana in Kasachstan sein. Das wussten Bernhard Hoëcker und seine Kollegin nicht. Dafür aber Elton und Lea Wagner. Und so ließ die Schalke-Anhängerin im letzten Moment den Sieg liegen. Aber Leid ist sie ja von ihrem Lieblingsverein gewohnt.