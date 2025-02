„Wer weiß denn sowas?“: ARD-Ankündigung enttäuscht Zuschauer

Schon seit fast zehn Jahren führt Kai Pflaume die Zuschauer durch seine Quizsendung „Wer weiß denn sowas?“. Im Juli 2015 lief die erste Show in der ARD, seither haben zahlreiche Promis versucht, in Teams mit den beiden Teamkapitänen Bernhard Hoëcker und Elton eine Gewinnsumme zu erspielen. Da kam es auch schon mal vor, dass der eine oder andere Star sich hat öfter in der ARD-Show blicken lassen.

Und auch am Dienstag (04.02.) sehen die „Wer weiß denn sowas?“-Zuschauer ein altbekanntes Gesicht – und sind nicht gerade happy.

„Wer weiß denn sowas?“: Zuschauer enttäuscht

Im Netz verkündet der Sender bereits vor der Ausstrahlung, wen die Fans des ARD-Formats am Dienstag in der Sendung begrüßen dürfen:

„Comedy-Duell: In der Impro-Comedy „Frei Schnauze“ warfen sich Mike Krüger und Jan van Weyde 2022 erstmals die Bälle zu. Jetzt treffen sich der Mann, der „den Nippel durch die Lasche“ zieht und sein Comedy-Kollege, der mit seinen Soloprogrammen „Große Klappe – Die Erste!“ und „Weyder geht’s!“ auf Tour ist, zum witzigen Wettraten.“

Während die einen sofort ein „Cool“ oder „Nice“ unter der Ankündigung kommentieren, wirken andere Fans leicht genervt. So schreibt jemand bei Instagram: „Schon wieder Mike Krüger.“ Und ein weiterer Zuschauer kommentiert „Schon wieder Mike…!“ und postet dazu einen Daumen-runter- sowie einen Gähn-Emoji.

Mike Krüger fast schon ARD-Stammgast

Schaut man sich die Statistik von „Wer weiß denn sowas?“ im Netz an, so war Mike Krüger bis zum erfassten Stand am 10. Mai 2024 insgesamt tatsächlich schon elf Mal zu Gast in der ARD-Sendung und konnte fünf Mal gewinnen. Doch der Comedy-Star ist mit diesem Wert nicht allein.

Auch Henning Baum, Moritz Bleibtreu, Matze Knop und Jürgen von der Lippe hatten schon elf Auftritte in der Quizshow mit Kai Pflaume. Absoluter Spitzenreiter ist allerdings Schauspieler und „Stromberg“-Star Christoph Maria Herbst, den der Moderator bereits sage und schreibe 21 Mal bei „Wer weiß denn sowas?“ begrüßen durfte.

Mal sehen, ob Mike Krüger am Dienstag seinen sechsten Sieg einfahren kann. Die neue Episode kommt um 18 Uhr in der ARD.