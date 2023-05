„Wer weiss denn sowas?“: Chaos in ARD-Show – Kai Pflaume muss einschreiten

Selten wurde bei „Wer weiss denn sowas?“ so viel gelacht, wie an diesem Montag (22. Mai 2023). Das lag zum einen an der Sendung an sich, die immer wieder Potenzial für den ein oder anderen Gag hat. Das lag aber am Montag vor allem an Schauspielerin Nora Tschirner, die sich von Beginn an zum Klassenclown aufschwang.

Was es denn beruflich Neues geben würde, war die doch recht unverfängliche Frage, die „Wer weiss denn sowas?“-Moderator Kai Pflaume der 41-Jährigen zu Beginn der Sendung stellte. Ganz so seicht war sie dann im Nachhinein betrachtet aber doch nicht.

Nora Tschirner stellt „Wer weiss denn sowas?“ auf den Kopf

„Oh Gott, ehrlich gesagt war ich gerade so eine richtig faule Sau ein paar Wochen lang“, gestand die Schauspielerin, um dann ihre Stimme auf eine ganz wichtige Tonlage zu verstellen und zu ergänzen: „Einiges Kai, einiges. Aber das ist noch nicht spruchreif. Oder sagen wir mal: Geheim.“

Während das Publikum sich noch vor Lachen krümmte, legte Nora Tschirner schon wieder nach: „Ehrlich gesagt, ich konnte jetzt ganz lange … ich will gar kein Mitleid schinden, aber es passt gerade so gut, weil du fragst, warum ich nicht gearbeitet habe, in der letzten Sendung in der ich war, da bin ich böse gefallen und habe mir das Knie zerschossen. Und da konnte ich nicht mehr arbeiten.“

Kai Pflaume muss einschreiten

Wir erinnern uns: Nora Tschirner hatte sich in der Spielshow „Dalli Dalli“ von Johannes B. Kerner verletzt. Ein Grund mehr für Nora um weiterzuwitzeln. „Geh nicht zum Johannes B. Kerner, hast du gesagt“, scherzte sie in Richtung Kai Pflaume. „Nein, nein“ versuchte der die Wogen noch zu glätten, doch Nora hatte an den Späßen ihren Narren gefressen.

Immer wieder versuchte die Schauspielerin, mit Grimassen ihre Konkurrenz zu verwirren. Sie sorgte gar für so viel Trubel, dass Kai Pflaume dazwischen gehen musste. „Der Kai setzt uns gleich auseinander“, scherzte Nora weiter.

Dazu kam es zum Glück nicht, siegen konnten Nora Tschirner und Teampartner Elton aber auch nicht. Sie erspielten schlussendlich 500 Euro weniger, als ihre Konkurrenten Svenja Jung und Bernhard Hoecker. Schade eigentlich: Für die Comedy-Einlagen hätte sie den Sieg verdient.