„Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume hilft bei Frage – Elton legt sofort Protest ein

Auch am Montag (4. Dezember) bekommen die Rateteam-Kapitäne Bernhard Hoëcker und Elton bei „Wer weiß denn sowas?“ wieder prominente Unterstützung. Superhirn Hoëcker wird von dem österreichischen Kabarettisten Benedikt Mitmannsgruber beraten, während Elton auf das Wissen von Comedian Paul Panzer setzt.

Bei der zweiten Frage des Abends kommt das Team Hoëcker in Schwierigkeiten. Denn um die richtige Antwort geben zu können, wäre es sinnvoll, überhaupt die Frage korrekt zu verstehen. Moderator Kai Pflaume gibt Hilfestellung, aber ist das nicht gegen die Spielregeln der ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas?“ ?

„Wer weiß denn sowas?“: Unfairer Vorteil?

In der Kategorie „Sprache“ soll das Duo folgende Frage beantworten: „Worauf geht der Begriff „Chauvinismus“ zurück?“ Als Antwortmöglichkeiten stehen ihnen folgende drei Optionen offen:

A: Kutschenchauffeure, die Hofdamen abholten

B: die Figur des Rekruten Chauvin in einem französischen Lustspiel

C: falsche Aussprache Napoleons von „je veux“

Schnell geht ihre Tendenz zu Antwort „B“ über, doch um sicher zu gehen, fragt Benedikt Mitmannsgruber seinen Teamkollegen nach der genauen Bedeutung von „Chauvinismus“. Der gibt den Staffelstab jedoch weiter an Kai Pflaume. Und der Moderator hilft bei der Definition gerne aus. „Ein Chauvi ist ein Mann, der sehr viel wert auf seine Männlichkeit legt“, so die knappe Erklärung.

Elton legt Protest ein

Auf der anderen Seite gibt es umgehend Protest. „Ach so eine Hilfe geben wir jetzt?“, will Elton empört wissen. „Chauvinismus kann man doch mal erklären“, rechtfertigt sich Pflaume. Doch Elton bleibt hart. „Nö, wenn die das nicht wissen, ist es doch deren Problem.“ Doch der Konter von Hoëcker lässt den aufsässigen Rateteam-Kapitän schnell verstummen. „Wir hätten euch auch erklärt, was ein Pinguin ist. Also ist das nur fair.“ In der Frage für Elton und Paul Panzer zuvor war ein schottischer Kaiserpinguin namens Nils Olav in der Hauptrolle.

Noch mehr Meldungen:

Alle Beteiligten lassen es dabei beruhen und sehen über die kleine Hilfestellung seitens des Moderators hinweg. Auch nach der Erklärung bleiben die Kandidaten bei Antwort B und sollten damit Recht behalten. 500 Euro gab es für die Lösung.