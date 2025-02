„Wer weiß denn sowas?“: Nach letzter Frage – Zuschauer deckt Fehler auf

Bei „Wer weiß denn sowas?“ geht es normalerweise um Spannung, Spaß und knifflige Fragen. Doch am Donnerstagabend (27. Februar) sorgte ein kleiner Fehler in der beliebten Quizshow für große Augen bei den Zuschauern. Moderator Kai Pflaume (57) und die Quiz-Experten Bernhard Hoëcker (54) und Elton (53) lieferten wie gewohnt eine unterhaltsame Show, bei der kein Auge trocken blieb.

Dabei stand das Duell des Abends unter dem Motto: MOMA! Die Moderatorinnen Anna Planken (44) und Jana Pareigis (43) traten gegeneinander an und zeigten, dass sie nicht nur früh aufstehen, sondern auch clever raten können. Doch am Ende des Abends kam es zur entscheidenden Frage, die alles ändern sollte.

„Wer weiß denn sowas?“: Fauxpas sorgt für Aufsehen

Zum Schluss wurde gefragt: „Welche dieser Einkaufsstraßen hatte 2024 die höchste Spitzenmiete?“ Zur Auswahl standen, wie im TV abgebildet: die Bahnhofsstraße in Zürich, die Via Monte Napoleone in Mailand und die Avenue des Champs Élysées in Paris. Beide Teams setzten auf die Bahnhofstraße in Zürich – ein teurer Fehler, denn die richtige Antwort lautete: Via Monte Napoleone in Mailand.

Doch damit nicht genug: Ein aufmerksamer Zuschauer machte auf Instagram auf einen weiteren Fauxpas aufmerksam. „Ein kleiner Tippfehler in der letzten Frage“, schrieb er. Die „Bahnhofstraße“ in Zürich, so klärte er, wird tatsächlich nur mit einem „s“ geschrieben – korrekt also „Bahnhofstrasse“. Ein kleiner Fehler, der aber dem Unterhaltungswert der ARD-Show keinen Abbruch tat.

Auch der aufmerksame Fan der Show nahm den Tippfehler mit Humor. „Die Sendung hat uns wie immer sehr gut gefallen“, kommentierte der Instagram-Nutzer weiter.

Am Ende konnten Bernhard und Jana von den ursprünglich erspielten 2500 Euro immerhin 250 Euro für ihren Zuschauerblock retten, was pro Person 4,55 Euro ausmachte.