„Wer weiß denn sowas?“ (ARD): Kandidat plaudert mit Kai Pflaume – Elton traut seinen Ohren nicht

Am Freitagabend (10. Januar 2025) um 18 Uhr stellt sich abermals die Frage: Wer hat das Wissen, um die besten Quizmaster herauszufordern?

So wird eine neue Folge des Quotenrenners „Wer weiß denn sowas?“ in der ARD ausgestrahlt. Die Zuschauer erwartet ein hitziges Duell! Unter der Regie von Moderator Kai Pflaume (57) stellen sich dabei zwei renommierte Journalisten den ausgesprochen kniffligen Quizfragen.

„Wer weiß denn sowas?“: Es heißt ARD gegen ZDF

Die stellvertretende Leiterin der ZDF-Hauptstadtredaktion „Politik und Zeitgeschehen“ und Moderatorin des „auslandsjournals“ Antje Pieper an der Seite von Komiker Bernhard Hoëcker und der Leiter des ARD-Hauptstadtstudios Matthias Deiß im Duo mit TV-Star Elton nehmen diesen Fight voller Elan und Stärke an.

Am Rande der Quizshow sorgt Matthias Deiß aber für einen echten Lacher!

„Wer weiß denn sowas?“: Auf die genaue Wortwahl kommt es an

Moderator Kai Pflaume stellt jedem Kandidaten die Frage, welches Land er unbedingt einmal bereisen wolle. Als dann der ARD-Journalist an der Reihe ist, berichtet er: „Ich bin schon besonders viel in Asien gewesen – in unterschiedlichen Besetzungen mit meinem besten Freund, mit meiner Freundin, meiner Frau und meinen Kindern.“

Plötzlich unterbricht Elton ihn und verdreht die Augen: „Mit deiner Freundin und deiner Frau?“ fragt er ihn völlig entgeistert.

Daraufhin antwortet Deiß unter gällendem Gelächter der Zuschauer: „Nicht zur selben Zeit! Erst war sie meine Freundin und dann wurde sie meine Frau“, sagt er. Außerdem fügt Deiß hinzu, dass es ihn gerne einmal nach Südamerika ziehen würde.

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ ab dem 7. Oktober 2024 montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.