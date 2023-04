„Wer weiß denn sowas?“: Bittere Klatsche für Elton – Hoëcker lacht sich schlapp

Das Musikerduell. Am Mittwochabend traten gleich zwei begnadete Musikanten bei „Wer weiß denn sowas?“ gegeneinander an. So gesellte sich Max Mutzke, seinerseits ESC-Teilnehmer aus dem Jahr 2004 (Max holte damals mit dem Song „Can’t wait until tonight“ den achten Platz), zu Bernhard Hoëcker. Während Alexander Knappe (nahm 2010 an der Castingshow „X Factor“ teil) mit Elton ein Team bildete.

Auf den ersten Blick würde man da wohl keinen großen Favoriten ausmachen. Doch falsch gedacht. Die „Wer weiß denn sowas?“-Fans im Studio hatten sich genau überlegt, wo ihre Chancen, am Ende mit einem kleinen Geldbetrag nach Hause zu gehen, größer sein könnten.

„Wer weiß denn sowas?“-Klatsche für Elton

Und so fing sich Stefan Raabs ehemaliger Showpraktikant Elton direkt zu Beginn der ARD-Quizshow eine bittere Klatsche ein. Stattliche 73 Zuschauerinnen und Zuschauer hatten sich im Rücken von Bernhard Hoëcker und Max Mutzke niedergelassen, während hinter Elton und Alexander Knappe bloß 49 Menschen saßen.

„Hohoho“, schallte es aus Hoëckers Munde und auch Moderator Kai Pflaume konstatierte: „Das ist sehr viel.“ Elton fand das wohl gar nicht lustig, zumindest ließ der Moderator erst einmal die Mundwinkel hängen. Doch würde die Entscheidung der Zuschauer am Ende richtig sein?

Drama am Ende der Sendung

Absolut. Zwar hatten sich Elton und sein Kompagnon am Ende mit 2.500 Euro stattliche 1.000 Euro mehr erspielt als ihre Kontrahenten Hoëcker und Mutzke, bei der Masterfrage aber patzten beide. Blöd jedoch, dass Elton und Alexander Knappe jeden Cent ihrer 2.500 Euro gesetzt hatten, und somit auch alles verloren.

Mehr Nachrichten:

Hoëcker und Mutzke dagegen hatten von ihren 1.500 Euro „nur“ 1.000 gesetzt und erspielten am Ende somit zumindest noch 500 Euro für ihre 73 Unterstützer. Und somit bekam jeder einen Betrag von sage und schreibe 6,85 Euro. Nicht gerade viel, aber Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist.