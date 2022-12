Weihnachten: Wahnsinn! DIESER Disney-Klassiker ist auf Kassette heute ein Vermögen wert

Die Älteren unter uns werden sie noch kennen: Die Videokassette. In Zeiten in denen die Fernsehbildschirme noch vergleichsweise klein, der Kasten hinter dem Bildschirm dafür aber nahezu monströs war, war sie DAS Speichermedium für Filme. Lange vor DVD und Blu-ray horteten die Menschen etliche Kassetten in ihren Wohnzimmerschränken. Die meisten davon sind heute keine zehn Cent mehr wert. Doch ein Disney-Klassiker könnte dein Weihnachts-Budget durch die Decke schießen lassen.

So werden für den Disney-Film „Die schönsten Weihnachtsgeschichten von Walt Disney“ mit Micky Maus und Minnie Maus auf dem Cover bei Ebay regelrechte Mondsummen aufgerufen. Bei Ebay werden derzeit mehrere dieser Videokassetten angeboten. Darunter eine für einen Sofortpreis von sagenhaften 2.379,15 Euro und eine für einen Sofortpreis von 1.700 Euro.

Disney-Klassiker werden bei Ebay für Mondpreise gehandelt

Diese beiden Preise sind Ausreißer, ebenfalls unklar ist, ob jemand diese Summe bezahlt. Doch auch die nachfolgenden Angebote sind für eine VHS noch sehr hoch. Wichtig ist jedoch: Um Geld mit dem Film zu verdienen, sollte er noch originalverpackt sein.

Und der Disney-Weihnachtsklassiker ist nicht der einzige Film, mit dem sich ordentlich Kasse machen lässt. Filme der „Walt Disneys Meisterwerk“-Edition sind heißt begehrt. So fand einst eine VHS von „Aladdin“ für sagenhafte 22.000 Euro einen neuen Besitzer. Eine Videokassette von „Die Schöne und das Biest“ brachte stolze 5.000 Euro ein und top-erhaltene Version von „Dumbo“ kann bis zu 3.700 Euro kosten.

Und davon lassen sich so einige neue Weihnachtsgeschenke kaufen. Also ab in den Keller oder auf den Dachboden und nachgeschaut. Vielleicht findet sich in einer alten Kiste ja noch ein echter Schatz. Das wäre doch mal ein Weihnachtswunder. Und falls nicht, kannst du immer noch auf dem Trödelmarkt dein Glück suchen.