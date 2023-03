WDR-Moderator Micky Beisenherz schießt gegen Bayern München: „Fürchterlich“

Es war DIE Sportnachricht des Donnerstagabends: Der FC Bayern trennt sich von Coach Julian Nagelsmann und engagiert als Ersatz wohl den einstigen Dortmund-Trainer Thomas Tuchel. Kurz vor dem Topspiel gegen Spitzenreiter Borussia Dortmund wirkt das plötzliche Aus des einst so gefeierten Cheftrainers wie eine Verzweiflungsaktion. Irgendwie scheint man in München Panik aufgekommen zu sein, dass in den kommenden Wochen alle Saisonziele verspielt werden könnten. Es ist ein Thema, das Fußballdeutschland beschäftigt und damit natürlich auch WDR-Moderator Micky Beisenherz.

Der Gastgeber des „Kölner Treff“ ist selbst eingefleischter BVB-Fan und äußerte sich noch in der Nacht zu Freitag zum Trainertausch beim FC Bayern München. Auf Twitter schrieb der 45-jährige WDR-Moderator: „Aus BVB-Sicht ist das natürlich fürchterlich. Da hätten wir Nagelsmann gerne behalten.“

WDR-Moderator Micky Beisenherz witzelt über Thomas Tuchel

Verständlich: Schließlich wirkten die Münchner unter dem 35-Jährigen alles andere als sattelfest. Ein Sieg des BVB in München am 1. April wäre also weder überraschend noch ein April-Scherz gewesen. Nun wird es unwesentlich schwerer, schließlich löst ein Trainerwechsel kurz vor einem wichtigen Spiel gerne mal alte Blockaden.

Doch es gibt auch Stimmen, die den Wechsel an der Seitenlinie als Chance sehen. „Nee, nee, ich persönlich finde es gar wunderbar, dass die Bauern vor dem Gipfel sich selbst in die Beine schießen. Nur der BVB“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren unter Beisenherz‘ Posting. Oder: „Ich glaube ja, Edin Terzić ist es wurscht, unter welchem Bayern-Trainer er Meister wird.“

Und natürlich kann sich auch Micky Beisenherz einen kleinen Gag in Richtung des einstigen BVB-Trainers nicht verkneifen. Anspielend auf dessen Hang zu gesunder und fettarmer Ernährung witzelt der Dortmund-Fan: „Kulinarisch ist München längste Zeit der nördlichste Teil Italiens gewesen.“ Nun ja, wir werden sehen, wie das Spiel am ersten April enden wird. Oder um es mit den Worten von BVB-Legende Adi Preißler zu sagen: „Grau ist im Leben alle Theorie, aber entscheidend ist auf’m Platz!“