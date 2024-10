Wanja Mues: Kurz nach „Ein Fall für zwei“ wissen alle Bescheid

Die ARD hat den „Tatort“, das ZDF seinen „Fall für zwei“. Seit Jahrzehnten schon sorgt die Krimireihe regelmäßig für beste Einschaltquoten. Zu Anfangs noch mit Claus Theo Gärtner als Star der Sendung, haben seit 2014 Antoine Monot Jr. und Wanja Mues die Hauptrollen übernommen. Am Freitagabend (4. Oktober 2024) zeigte das ZDF eine neue Folge der Krimireihe. Und setzte damit den Erfolg fort.

4,38 Millionen Menschen wollten „Ein Fall für zwei: Spurlos verschwunden“ sehen, wie das Branchenmagazin „DWDL“ berichtet. Damit konnten Wanja Mues und Antoine Monot Jr. eine stattliche Quote von 19 Prozent im Gesamtpublikum einfahren. Im Gesamt-Tages-Ranking sicherte sich das Ermittler-Duo damit Platz zwei hinter der 20-Uhr-Ausgabe der ARD-„Tagesschau“. Die wollten 4,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sehen.

Wanja Mues und „Ein Fall für zwei“ räumen ab

Nicht ganz so gut lief es dagegen bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14- und 49 Jahren. Da schalteten lediglich 0,25 Millionen ein, was einem Marktanteil von sechs Prozent entsprach. Überraschender Tagessieger bei den jungen Menschen: Die ZDF-„heute Show“. Die Nachrichten-Parodie mit Oliver Welke um 22.30 Uhr schauten stattliche 0,73 Millionen Menschen, was einem Marktanteil von 18,3 Prozent entsprach.

Ebenfalls ganz vorne mit dabei: Das „ZDF Magazin Royale“ mit Jan Böhmermann. Um 23 Uhr wollten 0,56 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dabei sein, was dem ZDF eine Quote von 16,8 Prozent bescherte. Zwischen die beiden ZDF-Sendungen konnte sich an diesem Abend nur die ARD schieben. Die 20-Uhr-Ausgabe der „Tagesschau“ konnte auch beim jüngeren Publikum abräumen und sicherte sich mit 0,69 Millionen Zusehenden und 17,5 Prozent Marktanteil einen Platz unter den drei meistgesehenen Sendungen des Tages.

Wenn du „Ein Fall für zwei“ am Freitagabend verpasst haben solltest, in der Mediathek ist der Krimi noch abrufbar.