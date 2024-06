Tim Mälzer nach „Kitchen Impossible“ mit trauriger Realität konfrontiert

Es sollte ein gemütlicher Fernsehabend mit kulinarischen Höhenflügen werden, doch Tim Mälzer und seine „Kitchen Impossible“-Mission mussten sich geschlagen geben – vom runden Leder.

Während die Kochtöpfe auf VOX vor sich hin blubberten, kochte die Fußball-Euphorie im ZDF über!

Tim Mälzer: Nach „Kitchen Impossible“ herrscht Trauerstimmung

Stolze 11,84 Millionen Zuschauer fieberten am Sonntagabend (16. Juni) laut „Quotenmeter.de“ beim Spiel „Serbien vs. England“ mit. Eine heftige Quote, die die TV-Landschaft in seinen Schatten stellt. Die Vorberichterstattung allein zog schon 5,93 Millionen Fans an, und als der Anpfiff ertönte, verdoppelte sich der Marktanteil auf stolze 44,0 Prozent. Dabei schien die jüngere Generation genauso gebannt gewesen zu sein!

+++ Kitchen Impossible: Tim Mälzer will ein Kompliment machen – und tritt in peinliches Fettnäpfchen +++

Fast 60 Prozent der 14- bis 49-Jährigen jubelten mit. Selbst das „heute journal“ in der Halbzeitpause erreichte mit 11,55 Millionen Zuschauern mehr als so manches Primetime-Format. Dahingegen sah es für TV-Show wie „Kitchen Impossible“ düster aus! Einzig Sat.1 konnte ein wenig Licht ins Dunkel der Privatsender bringen. „Bullyparade – Der Film“ schaffte es zumindest auf 1,40 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 6,9 Prozent.

RTL kämpfte mit dem „RTL EM-Studio“ und „Infinite – Lebe unendlich“ um jeden Zuschauer, doch mit Marktanteilen, die kaum über den Rasen hinauswuchsen, war hier kein Blumentopf zu gewinnen. Selbst VOX konnte mit „Kitchen Impossible“ nicht gegen die Fußballgiganten anstechen und musste sich mit 0,68 Millionen Zuschauern zufrieden geben.

Deutschland ist im EM-Fieber – ein Duell, das Tim Mälzer & Co. kaum eine Chance lässt, zu triumphieren.