Vox: Nach Ausstrahlung – Droht „Herz an Bord“ der Schiffbruch?

Die TV-Landschaft zeigt sich rau und unbarmherzig: „Herz an Bord“, das Liebesabenteuer auf hoher See, steuert nach einem schwachen Start auf Vox nun scheinbar geradewegs auf den Untergang zu…

„Herz an Bord“ auf Vox vor dem Aus?

Die zweite Staffel der Kuppelshow konnte schon in der ersten Woche mit gerade einmal 0,60 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von nur zweieinhalb Prozent nicht überzeugen. Dabei schipperte die junge Zielgruppe mit einem Marktanteil von 3,7 Prozent zwar etwas stärker mit, doch auch hier blieben die Erwartungen hinter den Wellen. Auch in der letzten Woche setzte sich der Negativtrend fort.

+++ „Sing meinen Song“: Vox macht es offiziell – „Auch noch nie erlebt!“ +++

Die zweite Folge mit den Singles Ana, Anne, Tanja und Teresa sowie ihren männlichen Gegenparts auf Madeira verlor weiter an Zuschauern. Dabei ließen sich nur noch 0,53 Millionen von Wayne Carpendale durch die Sendung führen; der Marktanteil sank auf 2,0 Prozent. Bei den Werberelevanten sah es mit einem Marktanteil von 2,5 Prozent kaum besser aus. Die Tendenz ist klar: „Herz an Bord“ kämpft mit schwerer See.

Vox vertraute auf das Bewährte und servierte seinen Zuschauern Wiederholungen populärer Formate. „Hot oder Schrott – Die Allestester“ aus dem Jahr 2021, in dem skurrile Gadgets vorgestellt werden, erreichte immerhin 0,41 Millionen Zuschauer und einen Zielgruppen-Markanteil von 3,4 Prozent. Auch kulinarisch griff Vox in die Retro-Kiste!

Eine drei Jahre alte Folge von „First Dates“ lockte pünktlich um 18 Uhr noch 0,79 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Die damalige Verkupplung von Lisa und Jan Philipp konnte sich über 0,19 Millionen werberelevante Zuschauer und 8,0 Prozent Marktanteil freuen. Auch das „Perfekten Dinner“ fand durchaus Anklang mit 1,10 Millionen Zuschauer gesamt.