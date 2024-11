Steffen Henssler: Vox erhält im Anschluss die Nachricht

Seit 2013 fesselt „Grill den Henssler“ die Zuschauer mit spannenden Kochduellen zwischen dem TV-Koch Steffen Henssler und prominenten Herausforderern. Jetzt zündet Vox mit „Deutschland grillt den Henssler“ die nächste Stufe.

In der ersten Runde am Sonntagabend (10. November) traten die Bundesländer Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und das Saarland gegen den Meisterkoch an. Mit dabei waren Promis wie Ailton, Felix Kroos und Das Bo, die jeweils von einem Profi-Koch unterstützt wurden. Nur Christian Rach wagte sich solo für das Saarland ins kulinarische Gefecht. Klingt schon mal spannend! Ob die Zuschauer das wohl genauso sehen?

Was bedeutet das für Steffen Henssler?

Mit der neuen Staffel von „Deutschland grillt den Henssler“ will Vox ordentlich einheizen. So auch an diesem Sonntag (10. November). Doch was sagen die Zuschauerzahlen? Die lassen noch Luft nach oben. Nur 1,32 Millionen schalteten ein, was einem eher mauen Marktanteil von 6,0 Prozent entspricht. Besonders in der begehrten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen blieb der Erfolg mit 5,9 Prozent aus.

Auch das Promi-Magazin „Prominent!“ konnte nicht glänzen und kam ebenfalls auf nur 5,9 Prozent. Doch es gibt Hoffnung: Am Vorabend lief es für die „Beet-Brüder“ deutlich besser. Sie schafften einen Marktanteil von 8,4 Prozent. „Auto Mobil“ legte mit 9,0 Prozent sogar noch eine Schippe drauf. Die „Auto-Doktoren“ taten sich dazwischen allerdings schwerer, trotz 1,26 Millionen Zuschauern.

Während Vox kämpft, feiert Sat.1 mit „Julia Leischik sucht: Bitte melde Dich“ einen Erfolg. 2,45 Millionen Zuschauer und 10,6 Prozent Marktanteil sprechen für sich. In der Primetime ging der Sender sogar als stärkster „Tatort“-Verfolger hervor. Der Spielfilm „Ticket ins Paradies“ erzielte gute 10,1 Prozent Marktanteil.

