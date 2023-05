„Verstehen Sie Spaß?“ Kinder völlig verzweifelt – „Riesen Sauerei“

Samstagabends schalten viele Zuschauer in Deutschland beim Ersten ein, um sich „Verstehen Sie Spaß?“ anzuschauen. Auch diesen Samstag (25. Mai) zeigt Moderatorin Barbara Schöneberger einmal mehr die lustigsten Streiche im deutschen TV.

Diesmal mit dabei sind Ben Zucker, Hans Sigl, Gaby Dohm, Lea Wagner, Thomas Morgenstrern, Simon Pierro und auch Ernie und Bert aus der Sesamstraße. Genau die beiden Figuren aus dem Fernsehen sollten eine Gruppe von Kindern ziemlich in den Wahnsinn treiben.

Kinder sind bei „Verstehen Sie Spaß?“ völlig verwirrt

Unter falschem Vorwand werden sie in Zweier-Gruppen in einen Raum gelockt, um Kekse zu backen. Um zu zeigen, wie die am Ende aussehen sollten, gibt es bereits fertig gebackene auf einem Teller. Eine Frau erklärt ihnen, dass sie diese unter keinen Umständen essen sollten. Vor den Kindern steht ein Fernseher, auf dem ein Standbild von Ernie und Bert zu sehen ist.

Als die Frau plötzlich den Raum verlässt, fangen Ernie und Bert an, mit den Kids zu sprechen. Sobald die Frau allerdings wieder den Raum betritt, ist alles beim Alten. Die Sesamstraße-Figuren animierten die Heranwachsenden stets dazu, Dummheiten zu machen. So sollen sie beispielsweise Kekse an Ernie und Bert verschenken, was sie eigentlich nicht tun sollten.

Zunehmend verzweifeln die Kinder an der Situation und merken, dass sie aufs Glatteis geführt werden. „Was sollte das?“, ruft ein Mädchen in Richtung Fernseher, nachdem sich Ernie und Bert nichts anmerken lassen haben, als die Frau mal wieder im Raum war. Ein Junge stellt fest: „Riesen Sauerei“, nachdem Ernie und Bert den Kindern erklärt hatten, wie sie backen sollen.

Mehr Themen hier:

Ernie und Bert verschwinden aus dem TV

Zum Schluss wollen die Sesamstraße-Figuren noch, dass die Kinder die mit Teig verdeckte Tischdecke herunterziehen, um eine echte Sauerei zu veranstalten. Doch dann sorgt ein Mann dafür, dass die beiden aus dem Fernseher mit einem Schraubenzieher zurück in die Sesamstraße geschickt werden. Die Kinder schauen am Ende nur fragend auf den leeren Fernsehbildschirm.