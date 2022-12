Verona Pooth: Stargast schon vor Beginn der Show genervt – „Habt ihr ja richtig gut im Griff“

Die Anleihen bei ihrem Ex sind unüberseh-, beziehungsweise eher unüberhörbar. Mit ihrer neuen Show „More Than Talking“ will Verona Pooth via „Magenta TV“ wieder im Fernsehen angreifen. Das Konzept ist dabei nicht schwer erklärt: Ab dem 16. Dezember 2022 wird Verona Pooth unterschiedlichste Gäste empfangen, mit ihnen über Gott, die Welt und ihr Leben reden. Der Ort, so zumindest mutet es in Folge 1 an, wird dabei vom Stargast selbst gewählt.

So gab sich die ehemalige Weltklasse-Schwimmerin Franziska van Almsick die Ehre. Und wo quasselt man mit einer Schwimmerin? Richtig: Im Schwimmbad. Doch während Franzi schon längst in Badeanzug am Beckenrand wartet, ließ Verona Pooth noch auf sich warten.

Verona Pooth präsentiert „More Than Talking“

Das zumindest zeigt ein erster Trailer der neuen Pooth-Show. „So, wo ist denn die Chefin. Die habt ihr ja richtig gut im Griff“, sagt die 44-Jährige dezent genervt in die Kamera. Und während Franzi noch wartete, lief Verona samt um den Körper geschwungenen Badetuch und Handtuch-Turban auf dem Kopf noch durch die Katakomben des Schwimmbades.

Ein spannendes Gespräch scheint sich im Anschluss aber doch noch ergeben zu haben. So schreibt Verona auf ihrem Instagram-Account: „Wie man unschwer erkennen kann, hatten Franziska van Almsick und ich jede Menge Spaß beim Dreh! Dennoch haben wir uns in meiner ersten Folge von ‚More Than Talking‘ auch über ernste Themen wie Liebe, Heiraten, Karriere und den Tod unterhalten. Obwohl wir beide auf den ersten Blick unterschiedlich sind, haben wir viel gemeinsam: Wir kennen die Höhen und Tiefen der Medienwelt, sind beide Mütter von zwei Jungs und können auf unsere großen Erfolge zurückblicken. Mit dem Unterschied, dass Franzi die von uns beiden ist, die nie reich und berühmt werden wollte, ich schon.“

Mehr Nachrichten:

Na, dann dürfen wir ja gespannt sein, welche Geheimnisse sich Verona Pooth und Franziska van Almsick gegenseitig entlocken konnten.