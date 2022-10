Verona Pooth: Neuer Look – „Habe dich auf den ersten Blick fast gar nicht erkannt“

Huch, was ist denn da passiert. Die neuesten Bilder von Werbestar Verona Pooth sind wirklich glamourös. Ein knappes weißes Top, die Lippen zum Kuss geformt, die wallende Mähne schmiegt sich entlang der Schultern gen Dekolleté. Mit diesen neuen Fotos, die bei einem Fotoshooting in Los Angeles entstanden, sorgt die Ex-Partnerin von „DSDS“-Star Dieter Bohlen nun für Aufregung im Netz.

„Ich liebe den neuen Look. Fabelhaft“, schreibt beispielsweise Model Papis Loveday. Und auch „The Masked Singer“-Moderatorin Ruth Moschner ist vom neuen Look von Verona Pooth begeistert. „Liebe die Haare“, jubelt die 46-jährige Münchnerin.

Verona Pooth sorgt mit neuen Fotos für Aufsehen

Doch es gibt auch Verwirrung bei den Instagram-Followern der 54-Jährigen. „Wunderschön… Aber was ist mit deinem Gesicht passiert? Habe dich auf den ersten Blick fast gar nicht erkannt“, scheint eine Followerin sichtlich perplex. Und eine andere ergänzt: „Schön bearbeitetes Bild. So schaust du nicht mehr aus, vielleicht vor 30 Jahren.“

Naja, Neid ist ja immer noch die höchste Form der Anerkennung. Einen ganz witzigen Spruch liefert dann aber noch ein Instagram-Follower der Werbeikone: „Sieht heute aus wie Naddel.“

Verona Pooth dürften die Sprüche jedoch am Allerwertesten vorbeigehen. Sie schien das Fotoshooting in der Stadt der Engel sichtlich genossen zu haben. So teilte die gebürtige Bolivianerin in den vergangenen Tagen immer wieder Bilder und Videos aus Los Angeles. Und eines hatten diese alle gemeinsam: Verona strahlte stets über das ganze Gesicht.

Erst zuletzt hatte der Werbestar mit ihren Bildern für Aufregung gesorgt. So scheint Verona einfach nicht zu altern. Ihr Geheimnis hat die Frau, die mit dem Blubb berühmt wurde, aber bislang noch nicht vollends gelüftet.