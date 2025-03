Verona Pooth zeigt sich von hinten – „Du bist eine Granate“

Moderatorin Verona Pooth (56) ist seit Jahrzehnten aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Mit ihrer einzigartigen Raffinesse und Schlagfertigkeit hat sich die charmante Moderatorin immer wieder gekonnt in Szene gesetzt. Schlagartig wurde ihre Karriere dadurch angekurbelt und sie baute sich eine große Fangemeinde auf.

Doch nicht nur im Fernsehen, sondern auch auf ihrem Instagram-Profil zeigt sie sich von ihrer besten Seite. Hier lässt die Moderatorin ihre stetig wachsenden Follower an ihrem vielseitigen beruflichen und privaten Leben teilhaben. Aktuell begeistert sie ihre treuen, heißgeliebten Fans mit einer pikanten Fotostrecke.

Verona Pooth posiert im roten, schillernden Abendkleid

Mit dem Rücken zur Kamera und den Händen hinter dem Kopf verschränkt, präsentiert sich Verona aktuell verführerisch in einem roten, enganliegenden, glänzenden Abendkleid und in beigen High-Heels-Sandaletten auf Instagram. In ihren vier Fotos wuschelt sich das TV-Sternchen durch ihre langen, lockigen Haaren und lässt sie fallen.

+++ Auch interessant: Beatrice Egli: Kleid zeigt mehr, als es verdeckt – „Liebe diese Einblicke“ +++

In ihren gewählten, beschreibenden Zeilen stellt sie ihren Followern eine brisante Frage. So schreibt die 56-Jährige: „Get ready… wer von euch möchte mein Kleid auch von vorne sehen?“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Instagram-Fotostrecke von Verona Pooth: Sie zeigt sich verführerisch und fesselt ihre Follower.

Selbstverständlich lassen die Reaktionen ihrer Fans nicht lange auf sich warten. Viele Follower tippen sich die Finger wund und nehmen sich viel Zeit für Kommentare, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Verona Pooth trifft bei ihren Fans ins Schwarze

Einige Anhänger sind fasziniert und überwältigt von dem Anblick der Fotosstrecke und ihrer trainierten Figur, während andere ihrem Unmut freien Lauf lassen. Alles in allem sind die meisten Fans jedoch vollkommen elektrisiert und fasziniert von Verona und überschütten sie mit zahlreichen Komplimenten.

Hier ein kleiner Auszug der verschiedenen Fanreaktionen:

„Daniel Hartwich, der Glückliche, der ein Bussi ergaunern konnte. Liebe Verona, du siehst einfach fantastisch aus.“

„Peinlich, einfach peinlich mit fast 57 Jahren. Meine Kinder würden sich schämen.“

„Einfach der Hammer! Schon von hinten siehst es an dir umwerfend aus […]!“

„Verona, du siehst super aus! Aber du bist immer hübsch! Kannst stolz auf dich sein.“ Auf Diego und auf deine ganze Familie, ich finde euch so einmalig toll […]!“

„Siehst super aus! Ein schöner Rücken kann entzücken!“

„Siehst echt sehr wunderschön aus, egal ob von vorne oder hinten!“

„Liebe Verona, du bist wirklich eine absolute Granate.“

Schlussendlich bleibt es spannend, ob Verona diesen eleganten Look auch einmal wählt, wenn sie ihrem Sohn Diego bei der RTL-Show „Let’s Dance“ bei seinen Tanzperformances zuschaut.