Verona Pooth: Neues Foto macht Fans verrückt – „Hoffe, du hast was drunter“

Im TV sieht man sie mittlerweile nicht mehr so oft, dafür hat sich Verona Pooth auf Instagram eine große Fangemeinde aufgebaut. Immerhin folgen der Moderatorin hier über 600.000 Menschen. Und die wollen auch unterhalten werden.

Und Verona Pooth weiß, wie sie ihre Fans begeistern kann. Es muss nicht immer ein Trailer für die eigene Talkshow mit prominenter Unterstützung sein, manchmal reicht auch einfach ein Foto im schicken Abendkleid, auf dem Verona Pooth einfach umwerfend aussieht.

Verona Pooth begeistert Fans auf Instagram

Für ihren neusten Beitrag hat sich Verona Pooth schick gemacht. Geschminkt und mit offenen Haaren guckt sie selbstbewusst in Richtung Kamera und präsentiert ihre schicke Abendgarderobe.

Aber nicht nur mit ihrem Kleid verschlägt sie ihren Fans den Atem, sondern auch mit ihrer extravaganten Pose. Durch die gewährt sie ihren Anhängern nämlich vor allem eins, ganz viel Bein. Und das sorgt in den Kommentaren für jede Menge Gesprächsstoff, wie die Nachrichten unter ihrem Beitrag zeigen.

Hier ein kleiner Überblick:

„Hoffe, du hast was drunter“

„Traumhaft schön, liebe Verona“

„Was für ein wunderschönes Foto“

„Wow, der Hammer“

Verona Pooth reist nach Dubai

Zu dem Foto schreibt die Moderatorin „Ready for an amazing weekend in Dubai.“ (Zu Deutsch: „Bereit für ein tolles Wochenende in Dubai.“) Damit dürfte Verona Pooth eine derjenigen sein, die zur neuen Hoteleröffnung in dem Wüstenstaat auch mit dabei ist.

Mehr News:

Für das Mega-Event im „Atlantis The Royal“ wurden auch einige andere Influencerinnen und Stars aus Deutschland eingeladen. Für die Eröffnungsfeier soll auch Superstar Beyonce anreisen. Medienberichten zufolge soll ihre Gage bei 24 Millionen Dollar für den einstündigen Auftritt liegen.

Bleibt zu hoffen, dass Verona Pooth ihre Fans auch daran teilhaben lässt. Immerhin ist das Event eine Privatparty mit Gästeliste.