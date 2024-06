Vanessa Mai trifft Newcomerin – ihre Reaktion überrascht

Sängerin Vanessa Mai lebt das Leben, von dem viele Nachwuchssänger und Schlagerfans träumen. Sie ist erfolgreich mit ihrer Musik, füllt große Konzerthallen und kann sich über eine treue Fangemeinde freuen.

Bei all dem Erfolg könnte man da schon mal die Bodenhaftung und die Bescheidenheit verlieren, lästern dagegen Hater über Vanessa Mai, nehmen diese als unnahbar oder gar arrogant war. Eine Newcomerin in der Branche berichtet nun von ihrem Zusammentreffen mit der 32-Jährigen, wie „Schlager.de“ schreibt.

Vanessa Mai: Intimes Treffen hinter den Kulissen

Bei einem Konzert in Stuttgart in diesem Jahr im Mai kam Newcomerin Patricia Larrass ihrem Star Vanessa Mai plötzlich ganz nah. Die 34-Jährige, die eigentlich als Bürokauffrau arbeitet, bastelt nebenbei an ihrer Karriere im Schlagerbusiness und hat einige Kontakte in die Branche.

Gemeinsam mit „Ab in den Süden“-Interpret Buddy, der während der Auftritts von Vanessa Mai als Gast auf der Bühne stand, lernte Patricia Larrass ihr Vorbild backstage kennen. „Sie hat extra ihre Generalprobe unterbrochen, um uns zu begrüßen“, erinnert sich Larrass im Gespräch mit „Schlager.de“.

Vanessa Mai-Fan erlebt „ganz persönlichen Moment“

Alleine dieses Treffen war schon ein Highlight für die 34-Jährige, schließlich sei sie „großer Vanessa-Mai-Fan“. Doch es wurde noch besser! So soll die Schlagersängerin die Newcomerin direkt angelächelt und drauf los geplaudert haben: „Hey, ich bin Vanessa. Boa, Du siehst aber gut aus!“

Patricia Larrass hätte niemals mit einer solchen Reaktion der Sängerin gerechnet. „Natürlich freut man sich, so ein Kompliment von einem Star wie ihr zu bekommen. Das war dann mein ganz persönlicher Fangirl-Moment!“, gibt sie zu. Ob die Begegnung der Newcomerin Auftrieb für ihre eigene Karriere gibt? Welche konkreten Pläne sie verfolgt und welcher Meilenstein sie schon bald erwartet, kannst du im ganzen Artikel bei „Schlager.de“ lesen.