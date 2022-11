Vanessa Mai: Im TV zu sehen – Schlagerstar meckert SWR-Mitarbeiter an

Vanessa Mai und Tim Bendzko in einer Show: Was jetzt nach dem Traum vieler, vornehmlich jüngerer Popfans klingt, ist wirklich wahr geworden. Der SWR hat sich die beiden Musiker geschnappt und in ein Studio kutschiert, um sie vor laufender Kamera mehr oder weniger lustige Spiele spielen zu lassen.

Ja, richtig gelesen: In „Not Mai Show“ – Wortspiele mit ihrem Name, sind wir von Vanessa ja mittlerweile gewohnt – sollen die Sängerin und der „Nur kurz die Welt retten“-Interpret unterschiedliche Aufgaben meistern.

Vanessa Mai und Tim Bendzko zusammen in der ARD

Da gilt es beispielsweise bekannte Songs zu gurgeln, oder sie mithilfe von Pantomime darzustellen. Begleitet werden die beiden Musiker dabei von einer sogenannten künstlichen Intelligenz, also einer Computerstimme, die den beiden die Aufgaben oder ihre Strafen erklärt.

Dabei schien besonders eine Strafe für Vanessa Mai besonders traumatisch. So hieß es, dass sie, wenn sie ihre Aufgabe nicht meistert, mit einer Boa Constrictor, also einer Würgeschlange, tanzen müsse. Wohl nicht die allerschönste Aufgabe für die ehemalige „Wolkenfrei“-Frontfrau, die so ungern mit Helene Fischer verglichen wird. „Halt’s Maul“, schnauzte die Sängerin lautstark im SWR-Studio. Mai weiter: „Die ist aber nicht echt? Wenn die echt ist, bringe ich euch um, wirklich!“

Ihre Drohung hat Vanessa Mai hoffentlich nicht wahr gemacht. Denn die Spiele konnte sie nicht gewinnen und so musste die Sängerin wirklich mit einer Boa auftreten. Und die war echt. Scheinbar kein angenehmes Gefühl für die 30-Jährige, sie wirkte dezent unentspannt. Die Schlange jedoch schien den Auftritt zu genießen. „Die ist in meiner Hose“, rief Vanessa plötzlich. Ja, da darf sich jetzt jeder selbst seinen Teil zu denken.

Wobei die Schlange vermutlich der angenehmste Teil der Performance war. Am Ende der Show spielten Vanessa Mai und Tim Bendzko nämlich noch die Ice-Bucket-Challenge nach. Danach gab es dann aber auch noch eine Kampfansage an den SWR. „Das war’s. Ich geh mich mal trocken machen und dann werde ich mir den SWR vorknüpfen. Denn das alles passiert hier mit den Gebührengeldern unserer Fans.“