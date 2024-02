Valentina Pahde schwebt auf Wolke sieben – „Beispiel für Lebensfreude“

Sie ist eines der bekanntesten Gesichter der RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und ist kaum mehr aus der Welt der Unterhaltung wegzudenken. Valentina Pahde lebt und liebt das Leben in der Öffentlichkeit.

Auf ihrem Instagram-Profil folgen der Zwillingsschwester von Cheyenne Pahde stolze 825.000 Follower (Stand 6. Februar 2024), denn auch als Influencerin macht Valentina eine gute Figur. Neben professionellen Model-Fotos teilt die Schauspielerin auch gerne den ein oder anderen privaten Schnappschuss mit ihren Fans. Die neusten Bilder des Serienstars sorgen nun jedoch für Aufsehen.

Valentina Pahde geht es sichtlich gut

Valentine Pahde scheint im Dauerurlaub zu sein. Nachdem die Schauspielerin im Januar ihren vorerst letzten Drehtag bei „GZSZ“ hatte, genießt die 29-Jährige nun ihre wohlverdiente Auszeit und reist um die Welt. In diesen Tagen machte die Schauspielerin gemeinsam mit Schwesterchen Cheyenne in Australien Halt. Das neuste Video, das die Schauspielerin nun mit ihren Fans teilte, ist an Lebensfreude kaum zu übertreffen. Enthusiastisch springt Pahde ins stürmische Meer Sydneys, sitzt im Schneidersitz am Traumstrand und posiert für die Kamera.

Die ekstatischen Bilder kommentiert Valentina Pahde mit den Worten: „I’ll stay forever.

Ich fühle mich einfach so wohl am Meer und könnte den ganzen Tag am Strand sein. Wer fühlts auch?“ Die Schauspielerin scheint ihren Urlaub in vollen Zügen zu genießen und das kalte und regnerische Deutschland kein bisschen zu vermissen. Doch auf ihren geliebten Sport möchte der Fernsehstar auch im Urlaub nicht verzichten und zeigt ihren Fans in einem weiteren Video, wie sie sich mit Joggingeinheiten und Krafttraining fit hält.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Freudige Reaktionen der Fans

Auch die Fans von Valentina Pahde freuen sich über die sonnigen Grüße aus Australien. Die gute Laune der Schauspielerin färbt ab und unter dem Beitrag des „GZSZ“-Stars finden sich reihenweise begeisterte Kommentare. Ein Fan kommentiert das Instagram-Reel mit den Worten: „Wenn diese Story eine Überschrift bräuchte, würde das Wort Lebensfreude glaube ich sehr gut passen“ und ein weiterer Follower schreibt begeistert: „Wow, du bist ein lebendes Beispiel für Lebensfreude.“ Die positive Ausstrahlung der Schauspielerin scheint ihre Wirkung sogar im weit entfernten Deutschland gezeigt zu haben.

Wann Valentina Pahde als Sunny Richter zurück ans „GZSZ“-Set kehren wird, ist noch unklar. In der Zwischenzeit lässt die Schauspielerin ihre Fans jedoch weiterhin an ihren neuen Abenteuern teilhaben.