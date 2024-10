Neustart für „GZSZ“-Star: Pahde-Twins verraten irren Plan

Mit 30 wagen die Pahde-Twins einen Neustart. Nachdem Valentina und Cheyenne sich aktuell eine TV-Auszeit nehmen und die freie Zeit auch zum Reisen nutzen, treffen sie eine wichtige Entscheidung.

Schon bald wird sich ihr Leben gewaltig ändern. Sie haben große Pläne, die sie jetzt stolz mit der Öffentlichkeit teilen.

Pahde-Twins: Erfolg macht sie nicht träge

Bereits im zarten Alter von drei Jahren standen die Schwestern erstmals vor der Kamera. Durch die ZDF-Serie Forsthaus Falkenau wurden sie einem breiten Publikum bekannt. Die jüngere Generation dürfte Valentina und Cheyenne Pahde aber vor allem durch ihre Rollen bei „GZSZ“ und „Alles was zählt“ kennen. Valentina spielt seit 2015 die Sunny Richter bei „GZSZ“ und Cheyenne ist seit demselben Jahr als Eisläuferin Marie Schmidt bei „Alles was zählt“ zu sehen.

+++ RTL: Pahde-Twins äußern Wunsch – zum Geburtstag wird’s skurril +++

Auch abgesehen von der Schauspielerei läuft es für die Schwestern rund. Sie sind beliebte Werbegesichter und eröffneten 2019 einen Feinkostladen in München. Was will man mehr, könnte man meinen. Doch für die Twins scheint es nicht infrage zu kommen, sich auf ihrem Erfolg auszuruhen.

HIER wollen die Schwestern einen Neustart wagen

Beide arbeiten hart und haben noch jede Menge Pläne! Einer davon sieht einen längeren Aufenthalt in Los Angeles vor, wie sie jetzt gegenüber „Gala“ verrieten. „Wir werden auf jeden Fall Ende des Jahres jetzt nochmal für längere Zeit nach L.A. fliegen. Cheyenne vielleicht noch bisschen länger als ich, denn sie hat uns den Floh ins Ohr gesetzt. Wir haben da so ein, zwei Ideen, denen wir gerne nachgehen möchten. Wir haben paar coole Kontakte in L.A.“, erklärte Valentina.

Den Entschluss fassten beide offenbar während einer Reise an die US-Westküste. „L.A. und auch generell zu reisen, inspiriert uns beide immer und wenn man dann dort ist, bin ich so kreativ und da kann man so viel erreichen. Und das Schöne ist auch, wenn man da mal was nicht erreicht, dann unterstützen einen die anderen Leute und sagen: ‘Hey, du bist gescheitert, ist doch cool. Jetzt kannst du wieder weitermachen’. Und das finde ich das Schöne, an diesem Land dort”, s0 Cheyenne.

Die Schwestern scheinen ganz vernarrt in die USA und vor allem in L.A. Das sie dort schon bald mehr Zeit verbringen wollen, scheint nur die logische Konsequenz daraus zu sein.