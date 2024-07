ESC-Sängerin im Urlaub auf Ibiza: Plötzlich bekommt sie eine Warnung aufs Handy

Während Deutschland schwitzt, genießt ESC-Sensation Emily Roberts die Sonne am Strand von Ibiza. Die Hamburgerin, die sich selbst als „Half Brit, half Potato“ bezeichnet, dürfte eingefleischten ESC-Fans in Erinnerung geblieben sein. Im März 2022 erlangte sie mit ihrem Auftritt beim deutschen ESC-Vorentscheid „Germany 12 Points“ in der ARD große Aufmerksamkeit. Aktuell gönnt sich die Sängerin eine verdiente Auszeit.

Mit ihrer unverkennbaren Mischung aus britischem Charme und norddeutscher Bodenständigkeit hat Emily sich in die Herzen ihrer Fans gesungen. Kein Wunder, schließlich ist sie die Tochter des britischen Singer-Songwriters Guy Roberts und wuchs mit den Klängen der Beatles und Joni Mitchell auf.

ESC-Star gönnt sich heißen Urlaub auf Ibiza

Die wunderschöne Insel Ibiza zieht nicht nur Emily, sondern auch zahlreiche andere Deutsche in der Urlaubssaison an. Sonne, Strand und Meer – das perfekte Rezept für einen Traumurlaub. Auch Emily tauscht derzeit Mikrofon gegen Schnorchel und lässt ihre Fans auf Instagram an ihrem Urlaubsparadies teilhaben. Dabei postet die Musikerin nicht nur Bikini-Bilder und Schnappschüsse mit Freundinnen, sondern auch ein kurioses Detail.

Ihr iPhone überhitzte in der prallen Sonne und zeigte die Warnung „Ihr iPhone muss abkühlen“. Na, ob das nur an der Sonne lag oder an Emilys heißen Posen? Emily genießt ihre wohlverdiente Auszeit und sorgt dabei für ordentlich Furore im Netz. Ihre Fans können gar nicht genug bekommen von den heißen Urlaubsbildern.

„Das iPhone wurde nervös bei deinem Anblick“, schreibt beispielsweise ein Follower. „Hottie“, kommentiert eine andere Anhängerin der Sängerin.

Vielleicht braucht nicht nur ihr iPhone eine Abkühlung, sondern auch ihre Follower, die bei diesen Bildern glatt ins Schwitzen kommen!