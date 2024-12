Udo Jürgens‘ Nachlass unter dem Hammer: „Sehr schmerzhaft für uns“

Mit seinen unsterblichen Liedern wie ,,Griechischer Wein“ oder ,,Ich war noch niemals in New York“ verbinden zahlreiche Menschen einzigartige Jugendmomente. Und bis heute ist er immer noch präsent, obwohl er schon fast zehn Jahre verstorben ist – Sänger-Legende Udo Jürgens.

Dies zeigt sich nun auch an einer Geste seiner hinterbliebenen Kinder John (69) und Jenny Jürgens (57), die viele Fanherzen höherschlagen lassen wird. Dabei müssen die Anhänger aber sehr schnell sein. Und vermögend.

Ihnen wird nun die Möglichkeit geboten, sich Andenken aus dem persönlichen Nachlass von Udo Jürgens zu sichern. Dabei müssen sie aufpassen: Laut Sohn John würde es keinen weiteren Termin für eine Versteigerung geben! Rund 100 Stücke vom österreichischen Sänger und Komponisten wurden nun an das Auktionshaus Sotheby’s in Köln überreicht.

+++ Ebenfalls sehr lesenswert: Nach Zusammenbruch bei „Grill den Henssler“: ER soll für Reiner Calmund einspringen +++

Einen oder mehrere Tage in der Woche vom 23. bis zum 30. Januar sollten sich seine Fans dringend freihalten! Dort werden seine ehemaligen Habseligkeiten nämlich in der Online-Versteigerung „Udo – The personal collection of the late Udo Jürgens“ versteigert.

Udo Jürgens: Diese besonderen Schätze warten auf die Fans

Teil der Auktion sind unter anderem sein gläserner Flügel, sein Bentley-Cabrio, seine Juke-Box, seine Bambi-Auszeichnungen, aber auch ein von deutschen Fußballer signierter besonderer weißer Bademantel.

Für seine Kinder begann nach dem Tod ihres geliebten Vaters eine sehr schwierige Zeit: „Die vergangenen Jahre waren sehr schmerzhaft für uns. Wir mussten diesen sehr großen Nachlass meines Vaters ordnen. Und ein so beeindruckendes Leben hat seine Spuren hinterlassen. Es bedarf Mut loszulassen“, sagte Sohn John gegenüber der BILD.