Nach Zusammenbruch bei „Grill den Henssler“: ER soll für Reiner Calmund einspringen

Großer Schock bei „Grill den Henssler“! Bei Dreharbeiten ging es Juror Reiner Calmund plötzlich gar nicht gut. Ein Rettungswagen rückte an, um ihn in ein Krankenhaus zu bringen. Bis zum Jahresende fällt er nun aus.

Seinen Platz in der Vox-Sendung müssen vorerst andere übernehmen. Und zumindest für eine Aufzeichnung scheint schon jemand gefunden worden zu sein.

„Grill den Henssler“: Das war der Grund für Calmunds Zusammenbruch

Eine Herzrhythmusstörung war der Grund für den Zusammenbruch von Reiner Calmund bei „Grill den Henssler“ am Mittwoch (4. Dezember). Nachdem er sich unwohl gefühlt hatte und über Kreislaufprobleme geklagt hatte, fackelten die Verantwortlichen am Set nicht lange.

Für den Juror der Show ging es mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Inzwischen geht es ihm schon wieder besser, doch bei den Dreharbeiten wird er vorerst nicht mehr dabei sein können. Für ihn heißt es jetzt erstmal: Erholen!

ER springt in einer der Folgen ein

Die Köstlichkeiten bei „Grill den Henssler“ müssen daher jetzt andere testen und bewerten. Laut „Bild“ soll in einer der Folgen Bruce Darnell einspringen. Er hat bereits Erfahrung mit der Vox-Sendung. 2022 und 2023 schwang er selbst den Kochlöffel und trat gegen Steffen Henssler an.

Auch interessant: Beatrice Egli: Große Diskussion hinter den Kulissen ihrer Show

Nun kehrt er also ans Set zurück, allerdings nicht als Kandidat, sondern als Juror. Wie er sich in der neuen Rolle schlägt und ob er auf dem Platz von Reiner Calmund glänzen kann, das gibt es 2025 zu sehen. Die genauen Sendetermine stehen noch nicht fest.

Was aber hingegen klar sein dürfte: Auch Calmund selbst wird sicher einschalten und ganz genau hinsehen, was Darnell und die anderen auf seiner Position bei „Grill den Henssler“ so treiben.