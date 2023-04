„Tribute von Panem“: Zuschauer nach Trailer stinksauer – „Der wird mega schlecht“

Neues Futter für alle Fans der „Tribute von Panem“-Reihe! Die Bücher von Autorin Suzanne Collins wurden Bestseller, die vierteilige Filmreihe (2012-2015) mit Jennifer Lawrence spielte an den weltweiten Kinokassen fast drei Milliarden Euro ein. Kein Wunder, dass Hollywood diese lukrative Marke weiter nutzen möchte.

Im Mai 2020 veröffentlichte Collins den Roman „Die Tribute von Panem X – Das Lied von Vogel und Schlange“ – eine Vorgeschichte zur ihrer Erfolgstrilogie. Und fast im selben Atemzug teilte das Filmstudio „Lionsgate“ mit, dass man auch dieses Werk auf die Kinoleinwand bringen würde.

In der Nacht auf Freitag (28. April) erschien der Trailer zu „Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds and Snakes“, der zum Teil auch hierzulande in Berlin und Duisburg gedreht wurde. Doch die ersten Bilder überzeugen offenbar nicht alle Fans…

„Tribute von Panem“: Erster Trailer zur Vorgeschichte

Die „Tribute von Panem“-Reihe spielt in einer dystopischen Zukunft. Jährlich finden die „Hungerspiele“ statt, in denen Vertreter aus 13 Distrikten in einer Arena auf Leben und Tod gegeneinander kämpfen.

Der neue Film spielt 64 Jahre vor den Ereignissen des ersten „Panem“-Teils. Die Zuschauer begleiten die junge Lucy Gray Baird (Rachel Zegler, „West Side Story“) aus Distrikt 12, die an den zehnten Hungerspielen teilnehmen muss. Ihr Mentor: Coriolanus Snow (Tom Blyth), der in den späteren Teilen als tyrannischer Präsident über Panem herrscht.

Regie beim Prequel führt Francis Lawrence, der bereits Teil 2 bis 4 inszenierte – und vor der Kamera tummeln sich Hochkaräter wie Peter Dinklage („Game of Thrones“), Viola Davis („The Suicide Squad“) und Hunter Schafer („Euphoria“).

Fans skeptisch: „Ätzend“

Doch während Fans des Buches beim Schauen des Trailers vor Freude Tränen vergießen, findet man in den YouTube-Kommentaren jedoch auch erstaunlich viele negative und skeptische Stimmen:

100 Prozent wird der mega schlecht. Alleine die Besetzung ist absolut lächerlich. Ich mag den Schauspieler von GOT total, aber der passt in den Film einfach null rein. Sieht aus wie gewollt, aber nicht gekonnt. Mit Ansage: Der wird schlecht.

Ernsthaft? Die Geschichte ist doch zu Ende? Das Finale war totaler Müll

Bin skeptisch. Es sind schöne Bilder, aber die Dialoge gefallen mir nicht. Es sind zu wenige eigene Ideen, nur mehr vom Gleichen, was schon besteht. Schade.

Ich befürchte, dass der nicht so gut laufen wird. Jennifer Lawrence hat die Filme getragen. Sie war „Hunger Games“. Prequels sind immer schwierig

Versucht man jetzt da nochmal Profit rauszuholen, nachdem die Geschichte bereits erzählt ist? Ätzend.

Sieht tatsächlich nicht ganz so hochwertig aus wie die vorherigen Teile. Wirkt auf mich eher wie der typische HBO Serienlook.

Ob der Streifen die Fans der vorherigen Filme in die Kinos locken und ausreichend zufriedenstellen kann, wird sich im Herbst zeigen. Am 16. November 2023 soll „Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds and Snakes“ in den deutschen Kinos starten.