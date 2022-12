„Traumschiff“: ZDF-Geheimnis gelüftet – DIESES Foto ist eindeutig

Wohin geht die nächste Reise? Diese Frage stellen sich wohl nicht nur die Schauspieler des ZDF-„Traumschiff“ stets als Erstes, wenn das neue Drehbuch in den Briefkasten flattert, diese Frage wird auch bei den Fans stets heftig diskutiert.

Besonders beliebt sind ja bekanntlich die südlichen Destinationen. Weiße Sandstrände, leckere Cocktails und fremde Kulturen, sind schließlich immer spannend. Doch auch der Abstecher nach Lappland, den „Traumschiff“-Kapitän Florian Silbereisen und seine Crew Mitte November machten, kam bei den Fans gut an. Verschneite Winterlandschaften sind im regnerischen Deutschland schließlich ebenfalls Mangelware.

„Traumschiff“-Crew dreht auf Madeira

An Weihnachten geht es dann aber wieder in die Sonne. Die Coco-Islands stehen als nächstes Ziel für das „Traumschiff“ an. Und dann? Gute Frage. Wie ein Foto von „Traumschiff“-Schiffsärztin Collien-Ulmen-Fernandes alias Dr. Jessica Delgado vermuten lässt, könnte die nächste Reise nach Südeuropa gehen.

So teilte die Frau von Schauspieler Christian Ulmen ein Bild aus Portugal. Die 41-Jährige steht in ihrer Schiffsuniform vor dem „Traumschiff“, lächelt fröhlich in die Kamera. Dazu schreibt Ulmen-Fernandes: „Portugal. 21 Grad. Die Frisur sitzt.“

Die Fans jedenfalls lieben das Foto der Schiffsärztin. „Woow sie sehen sehr hübsch aus. Wünsche ihnen viel Spaß beim Drehen im schönen Portugal und wünsche, dass auch die Sonne für Sie scheinen möge“, schreibt beispielsweise ein Facebook-Follower. Und ein anderer ergänzt: „Wunderschön, wunderschön. Willkommen in Portugal.“

Laut ZDF geht die Reise übrigens von Madeira aus zu den Kanaren und den Kapverden. Auch Harald Schmidt wird dann wieder mit an Bord sein. Dessen Figur des Kreuzfahrtdirektors Oskar Schifferle hatte in den vergangenen Ausgaben des „Traumschiff“ bekanntlich krankheitsbedingt gefehlt.