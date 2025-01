„Traumschiff“-Star mit emotionaler Beichte – „Oft fließen sogar Tränen“

An Neujahr flimmert wieder eine neue Folge „Traumschiff“ über die Bildschirme im ZDF. Mit dabei: Bestseller-Autorin Hera Lind! Sie ist der Stargast an Bord von Florian Silbereisen, spielt sich selbst. Und auch im echten Leben liebt die 67-jährige Kreuzfahrten. Jetzt machte Lind eine emotionale Beichte.

Hera Lind schippert nicht nur mit dem ZDF- „Traumschiff“ durch die Weltmeere. Sie macht auch gerne Urlaub auf hoher See, gibt Schreibseminare auf Kreuzfahrtschiffen. Und dabei kann es emotional zugehen, wie sie jetzt gegenüber der „Bild“ verriet.

„Traumschiff“ hat emotionale Schreibseminare

„Die Schreibseminare entwickeln sich meist zu einer eingeschworenen Gemeinschaft, man teilt sich ja einander mit, hört wertschätzend zu, gibt in Kurzgeschichten etwas von sich selbst preis, oft fließen sogar Tränen, weil es sehr tiefgründig wird. Aber wir lachen auch viel, denn die Übungen sind zum Teil sehr lustig. Es ist kurzweilig, bereichernd, und so vergehen nicht nur Seetage, sondern für meinen Mann und mich auch der Winter“, sagte Lind.

An Kreuzfahrten liebe die Autorin besonders „die Freiheit, die Weite, die Möglichkeit, jeden Tag woanders aufzuwachen und immer wieder Neues zu entdecken“.

Lind lernte beim „Traumschiff“ ihren Mann kennen

Und vor allem mit dem „Traumschiff“ hat Lind eine besonders positive Verbindung, denn durch die ZDF-Show lernte sie ihren Mann kennen. „1999 bot mir Wolfgang Rademann, der mich eigentlich angerufen hatte, damit ich ein paar Folgen für das ‚Traumschiff‘ schreibe, eine kleine Rolle an der Seite von Fritz Wepper an. Ich sollte quasi mal reinschnuppern. Am echten Kapitänstisch lernte ich auf dieser Reise meinen Mann Engelbert Lainer kennen, der dort der Hotelmanager war.“

Und es kam zum Happy End: 2002 heirateten die beiden. Bei der Hochzeit mit dabei war auch „Traumschiff“-Kollegin Barbara Wussow. Die 63-Jährige stand mit Lind für die ZDF-Sendung vor der Kamera.